El presidente Donald Trump no necesita realizarse una prueba de detección del coronavirus en este momento, incluso tras los informes de que asistió a una cena con un ayudante cercano del presidente de Brasil que dio positivo en un test del virus, informó la Casa Blanca.

Se puede ver a Trump en una fotografía de pie justo al lado del funcionario, Fabio Wajngarten, secretario de comunicaciones del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, quien cenó en el resort Mar-a-Lago del presidente en Florida el sábado.

El diagnóstico de Wajngarten se confirmó tras una segunda prueba el jueves, según un comunicado del palacio presidencial el jueves. Sin embargo, la Casa Blanca dijo que aún estaba esperando los resultados de las “pruebas confirmatorias”.

“Se están evaluando las exposiciones del caso que dictarán los próximos pasos a seguir”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, en un comunicado.

“Tanto el presidente como el vicepresidente casi no tuvieron interacciones con la persona que dio positivo y no requieren ser examinados en este momento”, dijo. “Actualmente, no hay indicaciones para evaluar a pacientes sin síntomas y solo las personas con exposición prolongada a casos positivos confirmados deben someterse a cuarentena”.

El jueves temprano, el senador de Florida Rick Scott anunció que se pondría en cuarentena por “mayor precaución” después de reunirse con la misma delegación brasileña y señalar que estuvo en la misma habitación que Wajngarten, aunque no cree haber interactuado con él.

Los periodistas le preguntaron a Trump el jueves sobre el caso de Wajngarten y dijo que no estaba seguro de si el asistente de prensa estuvo en la cena con Bolsonaro.

“Si estuvo allí, estuvo allí. Pero no hicimos nada muy inusual. Nos sentamos uno al lado del otro por un periodo de tiempo, tuvimos una gran conversación”, dijo Trump el jueves por la mañana en la Casa Blanca, refiriéndose a Bolsonaro. “Está haciendo un trabajo excelente en Brasil y ya sabremos qué sucede. Supongo que están realizándose pruebas en este momento”. Luego agregó: “No me preocupa”.