Estados Unidos y China cerraron el miércoles tres días de conversaciones para poner fin a una costosa guerra arancelaria en una atmosfera optimista luego de que el presidente Donald Trump dijo que estaban "yendo muy bien".

Pese a que por el momento no se han revelado aspectos concretos, pero las bolsas asiáticas subieron luego de que las conversaciones, que iban a durar dos días, se ampliaran a tres. El principal índice de Hong Kong cerró con un alza del 2.1% y Tokio ganó un 1.1%.

Lu Kang, vocero del Ministerio de Exteriores chino, anunció el final de los contactos pero no ofreció más detalles antes del comunicado oficial que se publicará más tarde en el día.

El diálogo fue el primer contacto cara a cara entre las dos partes desde que el 1 de diciembre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron suspender las acciones punitivas contra sus respectivas importaciones durante 90 días para negociar una solución al enfrentamiento provocado por las quejas de Washington de que Beijing roba o presiona a las empresas que quieren entrar en su mercado para que entreguen su tecnología.

"¡Las conversaciones con China están yendo muy bien!", escribió Trump en Twitter el martes por la noche.

Talks with China are going very well!