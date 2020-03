Washington, D.C. - El Partido Demócrata de Iowa dio a conocer el jueves los resultados actualizados de las asambleas partidistas del estado tras concluir el escrutinio que solicitaron los equipos de campaña de Bernie Sanders y Pete Buttigieg.

En los nuevos resultados, Buttigieg tiene 562.95 delegados estatales equivalentes y Sanders 562.02 de 2,151 contados. La diferencia marginal corresponde a 0.04 puntos porcentuales.

The Associated Press revisó los resultados actualizados y no declarará un ganador debido a preocupaciones aún existentes sobre la imprecisión de los datos develados por el partido. Las asambleas del 3 de febrero tuvieron problemas técnicos que causaron una demora en la difusión de los resultados, incongruencias en las cifras y que no hubiera un ganador claro.

La colectividad tiene previsto certificar el sábado los resultados. En ese momento, las asambleas partidistas habrán concluido formalmente y no habrá más cambios en los números.

Iowa otorga 41 delegados nacionales en sus caucus. Conforme a los resultados, Buttigieg tiene 13 delegados y Sanders 12. Elizabeth Warren obtuvo ocho, Joe Biden seis y Amy Klobuchar uno.

Un último delegado será concedido a Buttigieg como el precandidato con el mayor número de delegados estatales equivalentes. La AP actualizará el sábado su cuenta de delegados nacionales ganados en Iowa con el último delegado, una vez que el Partido Demócrata en Iowa apruebe la certificación de los resultados.

El presidente del Partido Demócrata en Iowa, Troy Price, renunció después del fiasco de los caucus locales tras aseverar que los demócratas merecían más y que él asumía la responsabilidad de todas las fallas. Los demócratas de dicho estado seleccionaron al representante local Mark Smith como presidente interino tras la dimisión.

No es la primera vez que la AP decide abstenerse de declarar un ganador en una contienda, aunque ha ocurrido en muy raras ocasiones.