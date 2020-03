Elizabeth Warren, que electrificó a los progresistas con su "plan para todo" y fuerte mensaje de populismo económico, abandonó la carrera presidencial demócrata el jueves, según una persona familiarizada con sus planes.

La senadora indicó que, por el momento, no anunciará si respalda a Bernie Sanders o a Joe Biden para la presidencia de Estados Unidos.

La salida llegó días después de haber podido ganar un solo estado del Super Tuesday, ni siquiera el suyo.

La persona no estaba autorizada a hablar sobre las intenciones de Warren y habló con The Associated Press bajo la condición de anonimato.

La salida de Warren extinguió las esperanzas de que los demócratas tendrían otro intento de poner a una mujer en contra del presidente Donald Trump.

Durante gran parte del año pasado, la campaña del senador de Massachusetts tuvo todos los marcadores de éxito, sólidos números de encuestas, una impresionante recaudación de fondos y una amplia infraestructura política que contó con personal sobre el terreno en todo el país. Sin embargo, fue exprimida por el senador Bernie Sanders, quien tenía una base inamovible de que necesitaba avanzar.