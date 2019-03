Nueva York - Bernie Sanders regresó el sábado a su distrito neoyorquino natal de Brooklyn para encabezar el primer mitin de su segunda campaña presidencial, y trató de vincular su pasado de clase obrera con sus puntos de vista, con los que busca remodelar al Partido Demócrata.

Pronosticó que ganará la candidatura en un campo donde hay al menos 10 rivales y que luego derrotará al republicano Donald Trump, de quien dijo que es “el presidente más peligroso de la historia moderna de Estados Unidos”.

Después de fracasar en 2016 en su intento por ganar la candidatura demócrata en contra de Hillary Clinton, el político de Vermont dijo a sus seguidores en un mitin en el Brooklyn College, donde estudió alguna vez, que su campaña está diciendo “en voz alta y clara que los principios subyacentes de nuestro gobierno no serán la avaricia, el odio y las mentiras”.

“No serán el racismo, el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el fanatismo religioso. Eso va a terminar”, agregó.

Sanders se comprometió a luchar por la “justicia económica, social, racial y ambiental”.

Sanders lanzó su campaña de 2016 en Vermont, estado al que ha representado en el Senado durante casi dos décadas, pero esta vez, tratando de exponer más su historia personal, Sanders hizo su primera escala de campaña en Brooklyn, donde creció en el seno de una familia inmigrante judía y vivió en un apartamento de renta controlada.

Algunas de sus propuestas de campaña incluyen el “Medicare para todos”, un salario mínimo de 15 dólares por hora y enfocarse en el cambio climático.

Sanders se enfocará en sus raíces de clase obrera y en la forma en que los problemas financieros de su familia moldearon sus posturas políticas. Esas reflexiones contrastan implícitamente con las de otro neoyorquino, el presidente Donald Trump, multimillonario del distrito de Queens.

Después de Brooklyn, Sanders tenía programado viajar a Selma, Alabama, donde participará en la conmemoración del aniversario de un enfrentamiento en 1965 conocido como “Domingo Sangriento”, cuando policías estatales de Alabama golpearon a manifestantes pacíficos que intentaban cruzar el Puente Edmund Pettus.

Su segundo mitin de campaña el domingo será en Chicago. En esa ciudad estudió -en la Universidad de Chicago- y participó en manifestaciones por los derechos civiles.