Fort Bragg, Carolina del Norte — Centenares de soldados estadounidenses fueron enviados el sábado de Fort Bragg, Carolina del Norte, a Kuwait como refuerzos en Medio Oriente ante el incremento de las tensiones luego que Estados Unidos matara a un general iraní de alto rango.

El teniente coronel Mike Burns, portavoz de la 82da División Aerotransportada, dijo a The Associated Press que 3,500 elementos de la brigada de despliegue rápido de la división, conocida oficialmente como Fuerza de Reacción Inmediata, completarán su despliegue en unos cuantos días. El nuevo contingente que será destacado en la zona se sumará a unos 700 efectivos que partieron antes en la semana, detalló Burns.

Una rampa de carga en Fort Bragg estaba el sábado en la mañana llena de equipo de combate y soldados impacientes. Algunos intentaban tomar una siesta de último minuto en bancas de madera. Los reporteros vieron a otros soldados subiendo a autobuses.

El despliegue adicional de efectivos refleja la preocupación frente a una posible represalia de Irán, en una situación volátil, tras la muerte el viernes con un dron del general Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de élite de Irán, a la que se responsabiliza de los ataques contra efectivos estadounidenses y aliados de Washington ocurridos desde hace décadas.

El presidente Donald Trump ordenó el ataque aéreo ocurrido cerca del aeropuerto internacional de Bagdad. Irán ha jurado venganza aumentando los temores de que estalle una guerra sin cuartel, aunque se desconoce la manera y la fecha de una posible respuesta.

Los reporteros no pudieron entrevistar a los soldados que partían el sábado de Fort Bragg, pero un piloto de un avión de carga dijo a un camarógrafo del ejército que estaba haciendo planes de año nuevo cuando le llamaron para que ayudara a acomodar a los soldados, según el video difundido por las fuerzas militares.

"Somos responsables de subir la carga. Casi todo nuestro escuadrón fue puesto en alerta. Muchos aviones están viniendo para acá", declaró el piloto, que no fue identificado. "Me preparaba para salir por el año nuevo cuando me llamaron".

Entre la luz matutina del sábado, el video del ejército mostraba a soldados vestidos con uniformes de camuflaje subiendo a los aviones con sus mochilas y fusiles. Varias Humvees eran subidas a otro avión de carga y afianzadas con cadenas para transportarlas al Medio Oriente.