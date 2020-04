Washington - Estados Unidos está a punto de convertirse en el primer país del mundo en rebasar el millón de casos confirmados de COVID-19, mientras que estados como Georgia, Minnesota y Mississippi empezaron este lunes a reabrir sus comercios en desafío al consejo de expertos médicos. El número de contagios detectados en Estados Unidos alcanzó los 980,008, mientras que la cifra de decesos llegó a 55,637, con más de cinco millones de pacientes recuperados, según los últimos datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Desde hace semanas, Estados Unidos es el foco de la pandemia en términos absolutos, aunque proporcionalmente la nación más afectada es Bélgica con una tasa de mortalidad del 15,4 %, lo que significa que de 100 personas infectadas, más de 15 pierden la vida. En Estados Unidos, la tasa de mortalidad es del 5,7 %, de acuerdo a datos del centro docente. Trump anunciará nuevas recomendaciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto comparecer esta tarde en la Casa Blanca para anunciar nuevas recomendaciones destinadas a guiar a los estados en la reapertura gradual de escuelas, iglesias y lugares de trabajo, así como la reanudación del transporte público. Según el diario The Wall Street Journal y la cadena de televisión CBS, la Administración enviará a los 50 estados el material necesario para hacer tests al 2 % de los habitantes del país, donde viven 330 millones de personas. De acuerdo a la revista The Atlantic, hasta ahora 5,4 millones de estadounidenses han podido acceder a las pruebas del coronavirus, es decir, solo el 1.6 %. La falta de pruebas ha desatado las críticas de gobernadores demócratas como Andrew Cuomo, de Nueva York, quien considera que es vital conocer el alcance del contagio antes de comenzar a reabrir la economía. "Las pruebas están yendo muy buen", dijo este lunes Trump en unas breves declaraciones a la prensa. Además, el mandatario aseguró que "no ha recibido queja" de los gobernadores, con los que conversó este lunes por teléfono.

A mediados de abril, Trump ya presentó un plan de "reapertura" por fases y zonas, pero sin un calendario establecido, de manera que la decisión quedó en la práctica en manos de los gobernadores. En total, este lunes, nueve estados ya empezaron a reabrir partes de su economía (Alaska, Colorado, Georgia, Minnesota, Mississippi, Montana, Oklahoma, Carolina del Sur y Tennessee) y se espera que, en la próxima semana, otros ocho alivien las medidas de cierre de actividades y distanciamiento social. Todos los estados que están reabriendo tienen varias características en común: la mayoría son rurales, han registrado un número más bajo de contagios que ciudades como Nueva York, epicentro de la pandemia, y suelen ser ideológicamente más conservadores, por lo que reivindican el poder local por encima del federal. En Georgia se puede ir a cenar y al cine, pero en Mississippi no

Sin embargo, cada estado ha seguido su propio camino y ha elegido qué negocios reabrir y cuáles mantener cerrados. De esa forma, desde hoy en Georgia ya está permitido salir a cenar y ver una película al cine, mientras que en Mississippi eso no está permitido y solo han podido abrir sus puertas algunos negocios, pero no todos. Los gimnasios, peluquerías, estudios de tatuajes y salones de belleza siguen cerrados en Mississippi, pero el viernes ya abrieron en Georgia. Georgia ha tomado las medidas más atrevidas para reabrir la economía, lo que ha hecho que hasta Trump haya criticado al gobernador, el republicano Brian Kemp. A pesar de la autorización de Kemp, algunos negocios prefirieron este lunes mantener sus persianas cerradas. Es el caso de una icónica cadena de restaurantes Chick-fil-A, con sede en Georgia, que ha decidido mantener clausurados los comedores y solo sirve comida para llevar. La empresa que sí abrió sus instalaciones fue la popular Waffle House, que por primera vez en un mes dejó a los clientes comer dentro de los restaurantes, aunque con varias restricciones: debe haber una distancia de seguridad entre los comensales y no se reparte la lista del menú para evitar que el virus quede en alguna superficie. Otros estados como Nueva York se mantienen cerrados