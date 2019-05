De seguro la viste en más de una ocasión en tus redes sociales con su rostro "enojado", pero esta mañana sus ojos dejaron de mostrar su "furia". Luego de siete años de vida, Grumpy Cat murió hoy en su hogar, informó su familia.

"A pesar de la atención de los mejores profesionales, así como de su muy querida familia, Grumpy tuvo complicaciones con una infección reciente en la vía urinaria que, lamentablemente, se convirtió en algo difícil de superar para ella. Falleció pacíficamente", indica un mensaje que publicaron en la cuenta oficial de Twitter e Instagram.

Falleció en los brazos de su dueña, Tabatha.

"Además de ser nuestro bebé y un preciado miembro de la familia, Grumpy Cat ha ayudado a millones de personas a sonreír en todo el mundo, incluso cuando los tiempos eran difíciles", expresó la familia.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) May 17, 2019

Su cuenta oficial en Twitter tiene 1.5 millones de seguidores, mientras en Instagram cuenta con 2.4 millones.

Grumpy Cat, cuyo nombre real era Tardar Sauce, se hizo famosa en 2012 cuando Bryan Bundesen publicó su foto en Reddit, después de ahí su popularidad se extendió por toda la Web.

Del animal, se han hecho camisas y calendarios, entre mucha otra mercancía con su imagen. También contó con la película "Grumpy Cat's Worst Christmas Ever".

De inmediato, usuarios de endi.com lamentaron la partida de Grumpy Cat. Aquí unos mensajes:

Good pic.twitter.com/iv8CxCoXue — Sin_Rodeos_PR (@Sin_Rodeos_PR) May 17, 2019

Por lo menos será feliz ahora!! pic.twitter.com/qepOzBNxEU — Tomy (@tomy2875) May 17, 2019