Seattle - El gobernador de Washington, Jay Inslee, anunció hoy que buscará la nominación presidencial demócrata para 2020, combinando los llamamientos para combatir el cambio climático y los puntos destacados de su récord liberal con una crítica agresiva contra el presidente Donald Trump.

El gobernador de 68 años hará su anuncio oficial Seattle, luego de las recientes visitas a New Hampshire y Nevada.

"Fuimos a la Luna y creamos tecnologías que han cambiado el mundo. La próxima misión de nuestro país debe ser superar el desafío más urgente de nuestro tiempo: vencer el cambio climático", dice Inslee en un video publicado antes de un anuncio público.

Inslee es el primer gobernador en unirse a una primaria demócrata que ha sido dominada por los senadores. El gobernador de Montana, Steve Bullock y el ex gobernador de Colorado John Hickenlooper también están mirando las campañas presidenciales.

VIDEO: This is our moment, our climate, our mission — together, we can defeat climate change. That's why I'm running for president. Join #OurClimateMoment today https://t.co/zg8ILGyk0Z pic.twitter.com/pUZVxyzfc5 — Jay Inslee (@JayInslee) March 1, 2019

No será fácil para Inslee captar la atención con seis senadores prominentes: Cory Booker, de Nueva Jersey; Kirsten Gillibrand, de Nueva York; Kamala Harris, de California; Amy Klobuchar, de Minnesota; Bernie Sanders, de Vermont; y Elizabeth Warren, de Massachusetts, ya en ejecución. Se espera que el exvicepresidente Joe Biden y el exrepresentante de Texas Beto O'Rourke también hagan anuncios anticipados para el 2020 en las próximas semanas.

Inslee reconoce su condición de perdedor, pero dice que su énfasis en combatir el cambio climático lo diferenciará.

"El cambio climático es un tema unificador", dijo Inslee a The Associated Press en una entrevista reciente, calificándolo de una necesidad moral y una oportunidad económica.

Jay Inslee, gobernador de Washington, anunció el 1 de marzo su intención y que su discurso se centrará en la lucha contra el cambio climático. (The Associated Press)

Promete una inversión sustancial en fuentes de energía limpia que reducen la dependencia estadounidense de los combustibles fósiles.

"Este problema está conectado a prácticamente cualquier otro sistema de valores y cosas que queremos hacer en nuestras comunidades", dijo, mencionando la justicia ambiental, la infraestructura, la energía limpia, la atención médica y la seguridad nacional.