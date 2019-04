Pensilvania, EE.UU. — El aspirante a la candidatura demócrata Joe Biden se llegará hoy, lunes, a Pensilvania para el primer discurso de su campaña presidencial, una decisión que responde a una calculada estratégica electoral.

El ex vicepresidente nació en Pensilvania, tiene cuantiosos contactos con ese estado y se aprovechará de su influencia sobre los jefes partidistas locales para cobrar ventaja en las primarias.

Usualmente para los demócratas, es un estado de poco valor en la contienda interna porque celebra sus primarias tarde en el proceso. Pero la campaña de Donald Trump está desde ya tramando maneras de volver a ganar allí, y los republicanos difícilmente cederán el territorio que será clave para lograr los 270 votos electorales necesarios para ganar la Casa Blanca.

“Todavía es temprano, pero creo que es imperativo, en el 2020, empezar temprano”, dijo el senador Bob Casey de Pensilvania, quien apoya la candidatura de Biden. Pensilvania “es tan grande y tan importante que tomará algo de tiempo convencer a los votantes aquí”.

Biden pronunciará su discurso en un evento organizado por sindicatos locales, poco después de haber anunciado su candidatura y acudir inmediatamente a un evento de recaudación de fondos en Filadelfia organizado por líderes demócratas locales. En Pittsburgh, recibirá el apoyo de la Federación Internacional de Bomberos y hablará sobre maneras de recuperar el poder adquisitivo de la clase media.

En la elección general, Pensilvania iguala a Illinois como el quinto estado con mayor número de votos para el Colegio Electoral. Y los estados tradicionalmente demócratas que sorpresivamente se fueron por Trump en las últimas elecciones -Pensilvania, Wisconsin y Michigan- probablemente ahora han reemplazado a Florida y Ohio como los principales campos de batalla en la contienda presidencial.

/ Compartir: Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email Joe Biden, el exvicepresidente de Estados Unidos (The Associated Press)

El senador Bernie Sanders, de 77 años, anunció el 19 de febrero que buscará llegar a la Casa Blanca. (The Associated Press)

Kamala Harris recurrió al programa "Good Morning America" para anunciar su intención el 21 de enero. (The Associated Press)

Pete Buttigieg, alcalde de Indiana, entró a la carrera presidencial el 23 de enero, pero el anuncio oficial lo hizo el 14 de abril. (The Associated Press)

Elizabeth Warren, quien se ha expresado sobre temas de Puerto Rico, espera sustituir a Donald Trump. (The Associated Press)

Julián Castro, quien fue alcalde de San Antonio en 2009, es el único latino en la contienda presidencial. (The Associated Press)

Cory Booker anunció su aspiración en el primer día del Mes de la Historia Negra. (The Associated Press)

Amy Klobuchar, senadora de Minnesota, dijo que "pase lo que pase, gobernaré con convicción". (The Associated Press)

John Delaney comenzó con sus intenciones en julio del año pasado. (The Associated Press)

Tulsi Gabbard, representante de Hawaii, anunció su intención en CNN. (The Associated Press)

La senadora de Nueva York Kirsten Gillibrand se postuló en enero y su agenda está enfocada en los derechos de las mujeres. (The Associated Press)

Marianne Williamson es una activista, autora y emprendedora. (Instagram)

Andrew Yang es un emprendedor, quien dijo en noviembre pasado que quiere dirigir Estados Unidos. (Instagram)

Jay Inslee, gobernador de Washington, anunció el 1 de marzo su intención y que su discurso se centrará en la lucha contra el cambio climático. (The Associated Press)

John Hickenlooper hizo oficial su intención el 4 de marzo. Fue gobernador de Colorado y alcalde de Denver. (The Associated Press)

Bet O’Rourke, excongresista demócrata por Texas. (The Associated Press) Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email

Ninguno de los otros precandidatos demócratas es de Pensilvania, y ese estado será el último de los grandes que sostendrá su primaria a excepción quizás de Nueva Jersey. Los rivales de Biden apenas le han prestado atención.

Entre los que sí han venido están Beto O'Rourke y Bernie Sanders, quienes asistieron a concurridos mítines en que Sanders presentó su argumento de cómo él podría derrotar a Trump en Pensilvania.