Nueva York - Bre Payton, una periodista estadounidense de 26 años y detractora de las vacunas, falleció recientemente y las pruebas médicas han determinado que tenía la gripe porcina H1N1, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se previene con vacunas, agravada con meningitis.

El fallecimiento de Payton, colaboradora en medios conservadores como el canal Fox News o One America News Network, fue confirmado por la revista en la que trabajó, TheFederalist, que citó a fuentes de la familia para ofrecer la causa de la muerte de Payton, hallada inconsciente y apenas respirando en su apartamento de San Diego, si bien residía habitualmente en Washington.

Bre Payton, our beloved staff writer for The Federalist, passed away on Friday in San Diego, California following a sudden illness. https://t.co/dM562WdTg8