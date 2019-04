El presidente del Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes federal, Jerry Nadler, emitió una citación (subpoena) para el informe del asesor especial Robert Mueller y los materiales subyacentes.

Relacionados: Lo que dice el reporte de Mueller sobre los contactos entre Trump y Rusia Trump intentó tomar el control de la investigación sobre Rusia

El representante demócrata de Nueva York está solicitando la información antes del 1 de mayo. Ese es también el día en que el fiscal general William Barr tiene previsto declarar ante un comité del Senado y un día antes de que Barr se presente ante el comité de Nadler.

This morning, @HouseJudiciary has issued a subpoena to the Department of Justice for the full the Mueller report and the underlying materials. DOJ is required to comply with that subpoena by May 1. pic.twitter.com/nzu9O5CC36 — (((Rep. Nadler))) (@RepJerryNadler) April 19, 2019

La citación es el disparo de apertura en lo que podría ser una larga batalla legal.

Si el Departamento de Justicia no responde, los demócratas podrían retener a los funcionarios en desacato al Congreso o, eventualmente, pelear la batalla en la corte.

En el documento, Mueller concluye que no había "pruebas suficientes para apoyar cargos criminales" relacionados con los "numerosos contactos entre individuos vinculados al Gobierno ruso" y la campaña de Trump, pero arroja dudas sobre una posible obstrucción del mandatario a la Justicia.

Nadler se mostró hoy "abierto a trabajar con el Departamento (de Justicia) para hallar un acuerdo razonable para el acceso a esos materiales".

"Sin embargo -agregó en el comunicado-, no puedo aceptar ninguna propuesta que deje a la mayor parte del Congreso en la oscuridad, conforme forcejean con sus obligaciones de legislación, supervisión y rendición de cuentas constitucional".

El responsable demócrata indicó que el comité que dirige necesita y tiene derecho a acceder a la versión completa del informe: "La redacción (en referencia a la edición del texto) parece significante. Hasta ahora no hemos visto ninguna prueba real que el fiscal especial desarrolló para hacer este caso".

"Incluso la versión redactada del informe subraya instancias graves de delitos del presidente Trump y algunos de sus socios más cercanos", dijo Nadler, quien concluyó que el Congreso debe ahora determinar qué pasos adoptar de aquí en adelante y el alcance completo de esa presunta mala praxis.

Ayer, Nadler reclamó el informe íntegro, que, a su juicio, podría ser una "hoja de ruta" para los legisladores y solicitó a Mueller que testifique en el Congreso "no más tarde del 23 de mayo".