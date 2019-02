Washington - La campaña electoral del presidente Donald Trump nombró hoy un equipo de comunicación destinado a impulsar sus opciones de ser reelegido en las elecciones de 2020, en un momento en el que cada vez más aspirantes demócratas declaran su intención de arrebatarle la Casa Blanca.

Trump nombró hace un año al jefe de su campaña de reelección, Brad Parscale, y comenzó a recaudar fondos para ese objetivo desde mediados de 2017, dos años antes que su predecesor, Barack Obama.

La campaña busca ahora "construir una infraestructura nacional, con comunicaciones y tácticas de recaudación a la última, un uso innovador de las redes sociales y un ejército nacional de portavoces y de donantes de cantidades pequeñas", afirmó hoy Parscale en un comunicado.

Para ello, Parscale nombró como director de Comunicaciones a Tim Murtaugh; como portavoz nacional a Kayleigh McEnany; y como director de Comunicaciones Estratégicas a Marc Lotter; además de elegir a Cole Blocker como director de Finanzas de la campaña y a Megan Powers como directora de Operaciones Administrativas.

Murtaugh, quien se encargará de supervisar la estrategia comunicativa, llega a la campaña procedente del Departamento de Agricultura, donde era responsable de Comunicaciones, y antes de ello trabajó para el congresista republicano Lou Barletta, un temprano simpatizante de Trump en 2016.

Por su parte, McEnany era hasta ahora la portavoz nacional del Comité Nacional Republicano (RNC, secretariado del partido), y en 2017 presentó algunos capítulos de una serie de noticias de tono propagandístico que Trump emite en su cuenta oficial de Facebook, llamada "Real News".

En cuanto a Lotter, fue el portavoz del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, durante el primer año del Gobierno de Trump, y ahora se encargará de coordinar el equipo de portavoces de la campaña en todo el país.

El temprano esfuerzo de recaudación de fondos de la campaña de Trump le ha proporcionado una ventaja considerable con respecto a sus potenciales rivales demócratas en 2020, que están empezando ahora a reunir sus primeros dólares y a viajar por el país.

Hasta ahora, hay once aspirantes a obtener la candidatura demócrata y enfrentarse a Trump en 2020, entre ellos los senadores Kamala Harris, Bernie Sanders, Cory Booker, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand.

Google+ ✉Email El senador Bernie Sanders, de 77 años, anunció el 19 de febrero que buscará llegar a la Casa Blanca. (The Associated Press)

Kamala Harris recurrió al programa "Good Morning America" para anunciar su intención el 21 de enero. (The Associated Press)

Pete Buttigieg, alcalde de Indiana, entró a la carrera presidencial el 23 de enero. (The Associated Press)

Elizabeth Warren, quien se ha expresado sobre temas de Puerto Rico, espera sustituir a Donald Trump. (The Associated Press)

Julián Castro, quien fue alcalde de San Antonio en 2009, es el único latino en la contienda presidencial. (The Associated Press)

Cory Booker anunció su aspiración en el primer día del Mes de la Historia Negra. (The Associated Press)

Amy Klobuchar, senadora de Minnesota, dijo que "pase lo que pase, gobernaré con convicción". (The Associated Press)

John Delaney comenzó con sus intenciones en julio del año pasado. (The Associated Press)

Tulsi Gabbard, representante de Hawaii, anunció su intención en CNN. (The Associated Press)

Marianne Williamson es una activista, autora y emprendedora. (Instagram)

Andrew Yang es un emprendedor, quien dijo en noviembre pasado que quiere dirigir Estados Unidos. (Instagram) Facebook

