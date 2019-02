Denver - El número de niños menores de 9 años que consumió marihuana accidentalmente creció en Colorado por tercer año consecutivo, según reveló hoy un nuevo reporte oficial del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés).

El informe, preparado por el Comité Asesor de Venta de Marihuana y Salud Pública (subordinado al CDPHE) expresa "preocupación" por esa tendencia y porque en miles de hogares la marihuana es fácilmente accesible para niños y jóvenes.

En 2018 subió el porcentaje de adultos de todas las edades que consumen marihuana con regularidad, con un 15.5 % consumiéndola por lo menos una vez por mes y un 7.6 % haciéndolo diariamente, contra 13.6 % y 6.4 %, respectivamente, en el año 2016.

CDPHE estima que en "unos 23,000 hogares en Colorado en los que viven niños, la marihuana se almacena de una manera potencialmente insegura".

Por "insegura" el análisis entiende que la sustancia no esté bajo llave, tal y como lo requieren las leyes vigentes, o que caramelos con marihuana queden a la vista de los niños, causando confusión con las golosinas infantiles.

No obstante, "en la mayoría de los hogares con niños en Colorado no hay marihuana presente o se no usa dentro del hogar, o cuentan con una manera segura de almacenarla", anotó el informe.

El CDPHE advirtió que "el consumo de marihuana entre menores puede tener importantes efectos clínicos que requerirán atención médica".

Según el Hospital de Niños de Colorado, esos efectos "son más fuertes y más prolongados" cuando la marihuana se ingiere.

Actualmente, 4.9 de cada 1,000 visitas de menores a salas de emergencia en Colorado se relacionan con síntomas causados por la marihuana, en comparación con 1.8 casos similares por cada 1,000 visitas antes de la legalización de esa sustancia.

En números concretos, de acuerdo el propio hospital, esto significa unos 400 casos al año.

La Doctora Tista Ghosh, directora médica interina del CDPHE, sostuvo al presentar el reporte que la diferencia estadística entre 2016 y 2018 (año más reciente analizado) en cuanto al consumo no intencional de marihuana entre niños "no es significativa".

Pero también advirtió que el hecho de que ese número continúe al alza debe motivar a las autoridades a aumentar "las gestiones para proteger la salud de todos en Colorado".

De acuerdo con el Hospital de la Universidad de Colorado en Denver, cada año unos 500 adultos son atendidos por los efectos de haber consumido marihuana.