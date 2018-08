Taylor Robertson, de 27 años, y Elijah Clayton, de 22 años, son las dos víctimas del tiroteo de ayer en el torneo regional de videojuegos de NFL “Madden 19” en el centro comercial Jacksonville Landing, en Florida.

Pese a que la Policía no ha confirmado la identidad de las víctimas, familiares y amigos les rinden tributo en las redes sociales.

Victims of the #Jacksonvilleshooting Eli Clayton ( @True__818 ) & Taylor Robertson ( @spotmeplzzz ) #ChampionsForever . The two were killed by a gunman during the #Madden19 Tournament at the #JacksonvilleLanding in #Florida . pic.twitter.com/UutXVPyIXy

Robertson, que fue campeón anteriormente del Madden, es oriundo de Ballard, Virginia Occidental. Estaba casado y tenía una hija.

Según EA Sports, este ganó el 72% de sus juegos.

Our hearts are broken as we learned that former Calabasas Football player @True__818 (Elijah Clayton) was senselessly murdered today during the mass shooting in Florida. We send our love, condolences, and deepest sense of sorrow to Elijah's Family and Friends pic.twitter.com/xhdQ8TLg0d