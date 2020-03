Washington, D.C. - Un grupo de independentistas puertorriqueños llevará el viernes al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos su reclamo a favor de la soberanía política de Puerto Rico.

Los independentistas, reunidos por la organización Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), entregarán un borrador de resolución en reclamo de la independencia de Puerto Rico con las firmas de unas 700 personas.

El puertorriqueño Manuel Rivera, portavoz de PUA y residente en Washington D.C., dijo que tras la reunión con asesores del presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), se proponen intensificar el recogido de firmas y visitar otras oficinas del Congreso.

“Nos están entreteniendo con consultas no vinculantes, no autoejecutables. La única solución al tranque político del status es la independencia. En ese día de la declaración de independencia los puertorriqueños nos podemos convocar en una asamblea para decidir las futuras relaciones que queremos con EEUU, las cuales podrían incluir todas aquellas que sean no territoriales, no coloniales”, sostuvo Rivera, abogado experto en temas de inmigración.

PUA expresó además su rechazo al referéndum estadidad sí o no que quiere llevar a cabo el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) junto a las elecciones del 3 de noviembre.

“Los puertorriqueños tenemos que estar conscientes de que cualquier intento de celebrar una consulta bajo el actual régimen colonial carecerá de seriedad y desembocará como todas las otras consultas, perpetuando la presente condición colonial”, dijo.