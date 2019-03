Los demócratas iniciaron una vasta investigación del presidente, Donald Trump, una pesquisa agresiva que amenaza con seguir al presidente hasta la campaña electoral del 2020 con indagaciones potencialmente dañinas de su Casa Blanca, su campaña y los negocios de su familia.

El jefe de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, dijo el lunes que su panel iba a iniciar la investigación de posible obstrucción de la justicia, corrupción y abuso de poder y les enviará órdenes de comparecencia a 81 personas vinculadas con el presidente y sus asociados.

La vasta investigación podría preparar el escenario para un juicio político, aunque los líderes demócratas han prometido que estudiarán todas las vías y revisarán el reporte del fiscal especial Robert Mueller antes de tomar una medida tan drástica.

Trump criticó la pesquisa el martes, diciendo en Twitter que Nadler y otros demócratas “¡sean vuelto LOCOS. 81 cartas enviadas a personas inocentes para hostigarlas. NO van a lograr hacer NADA por nuestro País!”.

Now that they realize the only Collusion with Russia was done by Crooked Hillary Clinton & the Democrats, Nadler, Schiff and the Dem heads of the Committees have gone stone cold CRAZY. 81 letter sent to innocent people to harass them. They won’t get ANYTHING done for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de marzo de 2019

Nadler dijo que los pedidos de documentos, con respuestas debidas para el 18 de marzo, son una forma de “comenzar a preparar el archivo público”.

"En los últimos años, el presidente Trump ha evadido responsabilidad por sus ataques casi diarios a nuestras normas y reglas básicas legales, éticas y constitucionales”, dijo Nadler. “Investigar esas amenazas al estado de derecho es una obligación del Congreso y la función central de la Comisión de Asuntos Judiciales”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Sanders dijo que la pesquisa es “una investigación vergonzosa y abusiva de acusaciones falsas y gastadas”.

En una declaración el lunes por la noche, Sanders dijo: “Nadler y sus correligionarios demócratas se han embarcado en esta pesca al azar porque están aterrorizados de que su narrativa falsa de dos años sobre ‘colusión con Rusia’ se está desplomando. Su intimidación de ciudadanos estadounidenses es vergonzosa”.

Otras investigaciones del Congreso acosan al presidente, incluyendo una anunciada el lunes por otros tres jefes de comisiones para obtener información sobre conversaciones privadas entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin.

En una carta a la Casa Blanca y el Departamento de Estado, las comisiones de Inteligencia, Asuntos Exteriores y Supervisión y Reforma de la cámara baja pidieron detalles sobre las reuniones privadas de Trump y Putin por teléfono y en persona. Además de los documentos solicitados, los paneles están pidiendo entrevistar a los intérpretes que participaron en las reuniones, incluyendo una sesión de los dos presidentes en Helsinki el año pasado.

El Departamento de Estado prometió “trabajar en cooperación con las comisiones”.