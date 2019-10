Washington - Acentuando los amplios poderes del Congreso para legislar sobre la isla, los jueces del Tribunal Supremo estadounidense dejaron claro hoy que decidirán si los nombramientos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) son constitucionales centrándose en si son funcionarios federales- principales o inferiores-, o territoriales.

La percepción generalizada es que la mayoría de los jueces pareció subrayar que los miembros de la JSF tienen funciones locales, es decir territoriales, lo que supondría una inclinación a revocar la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales que declaró inconstitucional el mecanismo por el cual fueron nombrados los integrantes del ente fiscal que controla las decisiones financieras públicas de la Isla.

En una sesión oral de 77 minutos, los jueces no mostraron interés alguno en revisar la doctrina de los Casos Insulares, que define la situación colonial de la Isla, al describir a Puerto Rico como un territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos, y en el que aplica limitadamente la Constitución estadounidense.

La sesión estuvo dedicada principalmente a debatir la autoridad y las funciones de los miembros de la JSF.

El máximo foro judicial estadounidense revisa una decisión de justo hace ocho meses del Primer Circuito de Apelaciones federales, por la cual se declaró inconstitucional el mecanismo por el cual fueron nombrados los miembros de la JSF, pero validó las determinaciones tomadas por ente fiscal durante los pasados tres años.

Ocho de los nueve jueces del tribunal hicieron preguntas. Como es su costumbre el juez Clarence Thomas no interrogó a las partes del caso.

“¿Si las funciones de la Junta son principalmente locales, usted perdió el caso?”, le preguntó el juez Brett Kavanaugh, a los representantes de la firma de inversiones Aurelius/Assured Guaranty, y de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

En la práctica, no logró respuestas directas del abogado de Aurelius/Assured Guranty, Theodore Olson, y de la UTIER, Jessica Méndez Colberg, que hicieron énfasis en que se trata de funcionarios federales, investidos con autoridad por el Gobierno de EE.UU. y con amplios poderes para reestructurar una deuda que impactará a ciudadanos en Estados Unidos y Puerto Rico.

“No podemos decir que el gobierno de Puerto Rico tiene participación” en las decisiones de la junta, indicó Méndez Colberg.

Bajo el contexto de la pregunta de Kavanaugh, la jueza Elena Kagan, que escribió la opinión en el caso que invalidó la ley criolla de quiebras, cuestionó si el gobierno de Puerto Rico hubiese podido otorgarle a un organismo de supervisión fiscal los mismos poderes que el Congreso le ha conferido a la JSF. La contestación puede estar en su propia decisión del 13 de junio de 2016.

En el caso Franklin versus Acosta Febo, el Tribunal Supremo de EE.UU. invalidó la ley criolla de quiebras, al determinar que al excluir a Puerto Rico del capítulo 9 de la ley federal de quiebras, le quitó al gobierno de la Isla la posibilidad de decidir ese asunto. “Esencialmente lo que Promesa hace es replicar los procedimientos del capítulo 9”, sostuvo Kagan.

Además, los jueces parecieron coincidir en que las funciones locales de los gobiernos electos de los territorios limitan la alegación del gobierno federal y la JSF de que, si los nombramientos del ente fiscal son inconstitucionales, entonces el gobernador y el legislador de un territorio, por una ley federal autorizar a la Isla a forma gobierno, también requerirán ser confirmados por el Senado.

A nivel intermedio el Primer Circuito de Apelaciones federales contestó la pregunta de Kavanaugh al decir que los miembros del ente fiscal que controla las decisiones financieras del gobierno electo de la Isla son funcionarios federales principales, no territoriales, y que por ello fueron nombrados de forma inconstitucional, por no cumplir con la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense.

La jueza boricua Sonia Sotomayor fue la voz más consecuente del tribunal cuestionando la posición del gobierno de EE.UU. y la JSF de que la Junta es un ente principalmente local. “No puede pertenecer al territorio si es independiente”, indicó Sotomayor.

La jueza Sotomayor mantuvo que “si el territorio elige a un gobernador, si elige Legislatura, si elige su propio fiscal general, esos son oficiales que Puerto Rico ha seleccionado”. “Pero, si el gobierno federal está haciendo la selección (de la Junta) e imponiéndola en un territorio, tiene que ser (considerado) un funcionario federal”, agregó.

Sotomayor consideró que el gobierno federal parece invocar la cláusula territorial como “una varita mágica” que valida las decisiones del Congreso.

La jueza Kagan sostuvo que el gobierno federal buscó resolver el problema fiscal pensando en EE.UU.

“Una opción pudo ser una especie de rescate financiero. El Congreso no quería hacer eso. En vez, escogió una opción que tuvo menos costo financiero para el pueblo estadounidense como un todo. ¿Por qué no podemos pensar que el Congreso, al aprobar esta pieza legislativa, no estaba pensando en el asunto bajo un lente nacional abarcador?”, preguntó la jueza Kagan al abogado de la JSF, Donald Verrilli.

El letrado respondió que lo que debe importar “es lo que el Congreso hizo”, no sus motivaciones.

Cuando Verrilli hizo alusión al trato que se le dio a los primeros territorios de EE.UU., bajo la ordenanza del Noroeste, para permitir el nombramiento de funcionarios federales “inferiores” sin cumplir con la cláusula constitucional de nombramientos, Kagan afirmó que esa época es muy diferente a la realidad actual de los territorios.

Méndez Colberg, la abogada de la UTIER y la única persona puertorriqueña que litigó el caso en la sesión oral, exhortó a los jueces a aprovechar este debate, que resalta los amplios poderes del Congreso para legislar sobre Puerto Rico, para derogar la antigua y desacreditada doctrina de los Casos Insulares, que determinó que la Isla es un territorio no incorporado, que pertenece a – pero no es parte- de Estados Unidos y en el que no aplica toda la Constitución federal.

Pero el juez presidente del Tribunal, John Roberts – sin que ninguno de sus colegas expresara una posición contraria-, no vio la relevancia de tratar de decidir el caso bajo esa doctrina o de tener que pasar a considerarla. “No veo la pertinencia de los Casos Insulares”, sostuvo Roberts.

Sobre lo que no hubo debate entre los jueces es en el amplio poder que le confiere el artículo 4 de la Constitución de EE.UU. al Congreso para legislar sobre los territorios, como ocurrió con la ley Promesa.

Aunque hace justo ocho meses el Primer Circuito de Apelaciones federales declaró inconstitucional el mecanismo por el cual fueron nombrados los miembros de la JSF, el foro de apelaciones validó sus acciones y ha permitido que los siete miembros de la JSF sigan tomando decisiones tan significativas comola propuesta hacia todo el plan de ajuste de las obligaciones del gobierno de Puerto Rico – que al sumar los sistemas de retiro ronda los $125,000 millones.

Para el Primer Circuito, el mecanismo por el cual fueron designados los miembros de la JSF violenta la cláusula constitucional de nombramientos, que requiere que el presidente de EE.UU. nombre a los funcionarios federales principales con el consejo y consentimiento del Senado.

Por medio de la ley Promesa, seis de los siete miembros de la JSF fueron nombrados en agosto de 2016 por el entonces presidente Barack Obama a base de listados de candidatos presentados por los líderes del Congreso. Solo José Ramón González fue nombrado directamente por Obama.

Ninguno fue confirmado por el Senado.

Tanto la representación legal de Aurelius/Assured Guaranty como la de la UTIER reafirmaron en la sesión en que por tratarse de funcionarios federales debe confirmarse la inconstitucionalidad de los nombramientos de la JSF. “La junta de Promesa fue nombrada, es supervisada y puede ser removida por el presidente de EE.UU”, sostuvo el abogado Olson.

Sin Promesa, dijo, Olson, el gobernador de Puerto Rico no tendría los poderes para hacer las determinaciones de la JSF, con impacto a nivel federal.

También reclamaron que se revoque la determinación que ha permitido validar las acciones del ente fiscal e incluso tiene a sus miembros tomando decisiones tan fundamentales como el plan de ajuste de la deuda y una propuesta de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Tanto Verrilli como el principal subprocurador general de Estados Unidos, Jeffrey Wall, subrayaron al tribunal los riesgos de que se confirme la decisión del Primer Circuito y se puedan invalidar sus decisiones con respecto a la reestructuración de la deuda.

Wall, a nombre del gobierno de Estados Unidos, sostuvo que, si se validara la decisión del Primer Circuito, el máximo foro judicial estadounidense debería darle al presidente Donald Trump y al Senado por lo menos 90 días para la confirmación de los miembros actuales o considerar nuevas designaciones.

Para el subprocurador general de Estados Unidos, lo que no está en disputa es que “el Congreso expresamente invocó su autoridad sobre los territorios y colocó la Junta dentro del gobierno puertorriqueño”. “Entonces la verdadera pregunta es si esa elección fue constitucional en virtud del artículo IV (de la Constitución, bajo la cláusula territorial)”, indicó Wall.

Cuando el subprocurador general comentó que no actuaban pensando en los territorios como propiedad, la jueza Sotomayor sostuvo que “eso es lo que dice la cláusula territorial”, que “Puerto Rico es propiedad federal”.

Méndez Colberg, por su parte, intentó mover a los jueces hacia el debate de los Casos Insulares, lo que en la sesión no tuvo éxito. Pero, también advirtió que si los nombramientos fueron inconstitucionales, los miembros de la UTIER – que se han enfrentado a medidas de austeridad y a la limitación de sus convenios colectivos-, deben tener un remedio.

El juez Samuel Alito también dio un golpe en la sesión a la firma de inversiones Aurelius y a la aseguradora municipal Assured Guaranty, al preguntar en sala si esto no era “un asunto de dinero”. “Solo quiero saber si este es un caso real. Quiero saber lo que verdaderamente está pasando”, añadió.