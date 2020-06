Oklahoma City - Los agentes de policía negros se encuentran divididos entre dos mundos: sienten el dolor de ver a otro hombre afroestadounidense asesinado a manos de otros oficiales, pero también deben tratar de mantener la paz durante las protestas enojadas alimentadas por esa muerte.

Esos sentimientos, familiares para muchos negros en la aplicación de la ley durante años, nunca han sido más intensos que en los días posteriores a la muerte de George Floyd.

El hombre negro de 46 años murió en Minneapolis después de que un oficial blanco le presionó la rodilla en el cuello durante varios minutos, incluso después de que Floyd dejó de moverse y suplicar por aire mientras otros oficiales observaban.

"Mi emoción, mi fervor no es menos que esas personas en las calles", dijo la detective de la policía de Nueva York Felicia Richards, que es negra. "Me pongo este uniforme y entiendo cuál es mi obligación con este uniforme, pero no puedo comprometer mi humanidad".

Richards, presidente de la Asociación de Guardianes de Nueva York, una organización fraternal, dijo que estaba horrorizada por el video que capturó el arresto de Floyd y los momentos finales.

Luchó por comprender qué podría haber justificado tal "fuerza bruta".

Floyd, quien fue despedido de su trabajo como portero cuando Minnesota cerró restaurantes como parte de una orden de quedarse en casa durante la pandemia de coronavirus, fue arrestado el 25 de mayo.

Un trabajador de una tienda lo acusó de usar un billete falto. Floyd estaba esposado y no parecía resistirse a los oficiales.

Los policías negros que vieron las imágenes "dejaron escapar un suspiro de disgusto y abandono allí mismo", dijo Richards.

"Cuando vimos que el hombre no se movía, tenemos que responder a la comunidad".

Richards, una oficial veterana de 34 años, dijo que el costo de la salud mental de los oficiales es muy alto. No pueden lamentarse con el resto de la América negra, y muchos de ellos deben encontrarse con un público hirviendo.

La Asociación Nacional de la Policía Negra fue contundente en su evaluación de la muerte de Floyd y cómo la policía ha tratado históricamente a los ciudadanos negros.

"Digamos verdades: en Estados Unidos, está claro que la humanidad de los negros parece invisible para las fuerzas del orden", dijo en un comunicado.

Policías negros se arrodillan en honor a las protestas en Austin, Texas. (AP)

"¿Qué otra explicación habría para (el oficial de policía de Minneapolis, Derek) Chauvin para apoyarse en el cuello de un hombre negro esposado hasta que muera?"

El grupo citó imágenes recientes de hombres blancos armados que convergen en el Capitolio de Michigan para protestar contra las órdenes de quedarse en casa destinadas a frenar la propagación del coronavirus.

"A los hombres blancos armados se les permite pararse en los escalones de los edificios del gobierno y protestar porque se está pisoteando su libertad, sin ser cuestionada por la policía. Pero con demasiada frecuencia, cuando se alega que ciudadanos negros desarmados han cometido violaciones menores, la libertad ya no está en juego, y la puerta se abre para la muerte a manos de quienes deberían estar protegiendo y sirviendo ", dijo la organización.

Desde que los asesinatos policiales dieron lugar al movimiento Black Lives Matter, los departamentos de policía han tratado de diversificar mejor sus filas.

Pero las minorías siguen estando sobrepresentadas en muchas agencias.

Por ejemplo, de los más de 36,000 oficiales en el Departamento de Policía de Nueva York, 17,000 son blancos, mientras que 5,500 son negros.

El trabajo policial en los Estados Unidos ha sido un desafío para los oficiales negros desde el principio.

En 1965, los agentes O’Neal Moore y David Creed Rogers fueron emboscados en Varnado, Louisiana, mientras investigaban un incendio forestal.

Moore fue asesinado y Rogers fue cegado en su ojo derecho. Según los archivos del Departamento de Justicia sobre el ataque, los dos habían estado en el trabajo durante un año y fueron los primeros diputados negros en el departamento. Su contratación enfureció al Ku Klux Klan.

El oficial Uyurre Brown-Kaleopaa marcha con manifestantes en Fredericksburg, Va.

Mike Render, miembro del popular dúo de rap Run The Jewels y conocido como Killer Mike, habló entre lágrimas durante una conferencia de prensa la semana pasada en Atlanta sobre su amor por los miembros de la familia en la aplicación de la ley.

Su padre era policía, al igual que dos primos. Recordó que los primeros ocho oficiales negros en el departamento de Atlanta, que se unieron a la fuerza hace casi un siglo, tuvieron que vestirse en un YMCA porque sus compañeros oficiales blancos no querían estar en el mismo vestuario con ellos.

"Estoy furioso", dijo. "Me desperté con ganas de ver arder el mundo ayer, porque estoy cansado de ver morir a los hombres negros".

Comparó la muerte de Floyd debajo de la rodilla del oficial con la de una cebra "en las garras de la mandíbula de un león".

Algunos han tratado de cerrar la brecha entre manifestantes y compañeros oficiales. En Florida, el oficial de Fort Lauderdale, Krystle Smith, fue elogiado después de que un video se volvió viral de su persecución y reprensión de un compañero oficial después de que empujó al manifestante al suelo que ya estaba arrodillado.

La oficial Jasmine Nivens habló con un grupo de manifestantes en Charlotte, Carolina del Norte, para aliviar las tensiones. Ella les dijo que no podía defender a los oficiales en Minneapolis. Pero cuando está en el trabajo, hace todo lo posible para responsabilizar a sus colegas y les ha dicho a algunos que "se relajen".

"Me duele de la misma manera que te duele. ... entiendo su dolor ", dijo Nivens, parte del equipo de "conversación constructiva" del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, que hace un punto de hablar con el público durante las manifestaciones.

La unidad fue creada después de que estallaran las protestas en esa ciudad después de la muerte de Keith Lamont Scott en 2016 por la policía.

Algunos oficiales dicen que ellos también han experimentado racismo, dentro y fuera del trabajo.

En Norman, Oklahoma, el oficial Ralph Manous recordó una experiencia mientras asistía a la Universidad Estatal de Missouri.

Estaba caminando a casa desde su trabajo nocturno cuando comenzó a escuchar el claxon de un camión en la distancia.

“Alguien tiró una cerveza llena a mi cabeza. Y así, instantáneamente salí corriendo. Y me persiguieron, arrojando cervezas, un montón de insultos raciales, cosas así ”, dijo Manous.

La oficial Alexandra Parker alza las manos junto a su colega frente a la estación de policía de Austin, Texas.

Como ex luchador universitario junior, todavía era lo suficientemente atlético como para escapar después de saltar algunas vallas y esconderse detrás de un cobertizo en el patio trasero.

Incluso como oficial, desconfía de otros policías. Cuando sale de Norman, cuelga la insignia de su billetera en el espejo retrovisor para asegurarse de que si es detenido, los oficiales saben de inmediato que es uno de ellos.

Ha estado en protestas en Norman. Dijo que la respuesta de los negros suele ser negativa cuando descubren que es un oficial.

"Por lo general, comienzan a callarse y se vuelven reservados o piensan que voy a buscarlos", dijo. “Hacen bromas astutas. Entiendo de dónde vienen ”.

Una vez, cuando fue el primer oficial en aparecer en una llamada por un disturbio, el hombre que abrió la puerta no le habló ni lo dejó entrar a la casa.

Cuando llegó su compañero blanco, el hombre inmediatamente le explicó todo al otro oficial. Cuando llegó el momento de partir, el hombre estrechó la mano de su compañero pero le dio la espalda a Manous y se alejó.