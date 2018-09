Florence se ha fortalecido rápidamente en su ruta hacia la costa este de los Estados Unidos y en menos de 36 horas pasó de ser una tormenta tropical a un huracán mayor o categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Relacionados: 11 datos que debes conocer de esta temporada de huracanes

El gobernador de Carolina del Sur ordenó a desalojar toda la línea costera del estado a partir del martes.

El informe meteorológico de las 5:00 p.m. precisa que el huracán ahora cuenta con vientos máximos sostenidos de 140 millas por hora (mph) y se mueve al oeste a 13 millas por hora.

Al momento, el fenómeno atmosférico se encuentra en la latitud 25.4 grados norte y la longitud 61.1 grados oeste, específicamente a 525 millas náuticas al sur-sureste de Bermuda y a 1,170 millas al este-sureste de Cape Fear, en el estado de Carolina del Norte.

Es un huracán grande y con un ojo bien definido. Sus vientos huracanados ahora se extienden a 40 millas del centro, mientras que los de tormenta tropical se extienden a 150 millas.

El NHC no ha emitido aún un aviso o vigilancia ante la presencia de este sistema en aguas abiertas del océano Atlántico. Sin embargo, los pronósticos de la agencia son consistentes en que el ciclón impactará a la costa este de los Estados Unidos, principalmente a Carolina del Norte y/o Carolina del Sur, el jueves como un huracán mayor o con vientos de más de 110 millas por hora.

La agencia añadió que esperan que el sistema adquiera más fuerza para el jueves.

Los vientos y lluvias podrían sentirse, además, en Virginia.

Mira la actividad ciclónica en el Atlántico:

via GIPHY

"Florence será un huracán grande y extremadamente peligroso, independientemente de la intensidad", indicó el NHC.

Meteorólogos dijeron que es muy pronto para saber la ruta exacta que el ciclón tomará, pero advirtieron que podría acercarse a las Carolinas para el jueves. Las autoridades no estaban dejando nada al azar y los gobernadores de las Carolinas y Virginia declararon de antemano estados de emergencia.

NEW: Florence is now a category 4 hurricane. Data from a NOAA Hurricane Hunter indicate that Florence has continued to rapidly strengthen and has maximum sustained winds near 130 mph (195 km/h) and a minimum central pressure of 946 mb (27.93 inches) https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/wfLt6fJPl2