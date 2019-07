Nueva York - Una mujer de Nueva York alegó este miércoles que el magnate estadounidense Jeffrey Epstein, acusado esta semana de crear una red de tráfico sexual para abusar de niñas hace más de una década, la captó fuera de su instituto a través de una persona asociada y que éste la violó a los 15 años.

Jennifer Araoz, que hoy tiene 32 años, explicó en una entrevista en el programa "Today" del canal NBC que esa persona, una mujer joven y amigable, se aproximó a ella en distintas ocasiones y más adelante le presentó a Epstein, con el que entonces empezó a tener encuentros a lo largo de un año en los que le daba masajes.

De acuerdo a ese medio, Araoz no es una de las tres víctimas que se mencionan en la querella presentada este lunes contra Epstein por la Fiscalía del Distrito Sur del Nueva York, en la que se le acusa de tráfico sexual de menores y de hacer planes para cometer ese grave delito contra decenas de niñas entre 2002 y 2005.

La mujer, entonces una adolescente en situación vulnerable, no contactó con las autoridades por miedo a sufrir represalias, pero ante la reciente imputación del magnate sus abogados solicitaron este miércoles información en un juzgado de la ciudad para preparar una demanda, indica el canal.

Araoz relató que a los 14 años había perdido recientemente a su padre por el virus del sida y acudía a una escuela especializada en artes porque soñaba con ser actriz, información que reveló a una mujer que "intentaba decididamente" conocerla a la vez que le hablaba de un hombre "poderoso, muy rico y bueno".

Esa mujer la acompañó a la mansión de Epstein en el acaudalado barrio del Upper East Side, cercano a la escuela, y más adelante Araoz comenzó a ir sola a lo largo de un año, donde el magnate la manipulaba para que se quedara en ropa interior y le diera masajes, tras los que este se masturbaba y le pagaba 300 dólares.

"Me sentía casi obligada por el dinero que me estaba dando", afirmó Araoz, que en aquel momento "era muy joven y no sabía qué hacer".

Un día, ya con 15 años, el acusado la presionó de manera violenta para que se desnudara entera, la agarró a la fuerza y la violó pese a que ella le pidió que parara, según recordó la mujer, que no volvió allí y acabó abandonando sus estudios para no acercarse al barrio, afectada por una fuerte ansiedad.

El estado de Nueva York aprobó recientemente la Ley de Víctimas Infantiles, que amplía el estatuto de limitaciones en casos de abuso sexual a menores para que puedan perseguir judicialmente a sus agresores.