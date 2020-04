Washington – La Junta Electoral de Nueva York canceló hoy las primarias presidenciales demócratas en ese estado, que habían sido reprogramadas para el 23 de junio, para prevenir la propagación del coronavirus y por entender que son innecesarias ante el retiro del senador Bernie Sanders.

Sanders, aunque respaldó al exvicepresidente Joe Biden, ha querido permanecer en la papeleta de las primarias presidenciales, con la idea de reunir más delegados para la discusión del programa de gobierno del Partido Demócrata de Estados Unidos.

Los demócratas de la Junta Electoral consideraron, sin embargo, que bajo las actuales circunstancias era innecesaria una contienda simbólica.

La cancelación de las primarias evita celebrar votaciones en 20 de los condados del estado en que no hay otras elecciones el 23 de junio. Pero, ese mismo día, de todos modos, habrán primarias por los escaños en el Congreso federal.

Originalmente, las primarias presidenciales demócratas iban a tener lugar el 28 de abril. Las primarias republicanas, por no haber reto al presidente Donald Trump en el estado, habían sido canceladas en febrero pasado.

El movimiento Our Revolution, creado por Sanders no descartó objetar la participación la delegación de Nueva York que se envié a la convención presidencial demócrata, prevista para agosto en Milwaukee (Wisconsin).