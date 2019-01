Nueva York - El estado de Nueva York introducirá este año una serie de reformas legislativas impulsadas por el movimiento "Time's Up" para combatir el acoso y la agresión sexual y facilitar que "las supervivientes busquen justicia", anunció hoy jueves el gobernador Andrew Cuomo.

BIG NEWS: Today, we joined @NYGovCuomo in announcing the #TIMESUP New York Safety Agenda, a four-part initiative that would eliminate New York’s outdated statute of limitations for second and third-degree rape, along with several other significant workplace protections. pic.twitter.com/8lmDutDOUb