Washington - La congresista demócrata Nydia Velázquez advirtió hoy que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares se queda sin credibilidad en Washington, en medio de los escándalos de corrupción y el vergonzoso chat que encabezó el propio primer ejecutivo.

“Se percibe una falta de credibilidad”, indicó Velázquez (Nueva York), quien prevé que las consecuencias serán más controles administrativos de parte del gobierno federal en el acceso a fondos federales.

La Casa Blanca afirmó hoy que los “desafortunados eventos” de la última semana en Puerto Rico han corroborado que “las preocupaciones del presidente (Donald Trump) sobre mala administración, politización y corrupción” en el gobierno de la Isla “han sido válidos”.

Velázquez, quien ha sido el enlace con el liderato del Congreso sobre los principales asuntos de la Isla, sostuvo que el gobierno de Rosselló Nevares “le ha puesto en bandeja de plata las municiones a (Trump) para poder torpedear a Puerto Rico cada vez que lo quieran hacer”.

“Puede sabotear los esfuerzos y las energías que hemos invertido para tener el apoyo necesario para que Puerto Rico pueda tener los recursos que tanto se necesitan. Como puertorriqueña que estoy sirviendo en este cuerpo legislativo, me siento avergonzada, dolida y con un peso emocional increíble”, afirmó Velázquez.

La congresista reafirmó sus denuncias en torno al contenido del chat de Telegram en el que el gobernador Rosselló Nevares y sus equipos más cercanos lanzan insultos hacia la mujer, hacen expresiones homofóbicas, a favor de la persecución política en contra de opositores, y se burlan de políticos, de un funcionario de gobierno sordo y de un militante del Partido Nuevo Progresista(PNP) obeso.

El chat también revela cómo se mezclan asuntos de gobierno con los político-partidistas, y se tratan asuntos gubernamentales frente al cabildero Elías Fernando Sánchez Sifonte, el que, según fuentes, tiene clientes en áreas como energía y salud.

“Condeno enérgicamente las actitudes misóginas, homofóbicas, en contra de las minorías y de persecución política a sus opositores…el favorecimiento a los amigos de la administración…Creía que (la persecución política) había quedado atrás en la historia”, sostuvo Velázquez.

La congresista recordó que después de una entrevista con El Nuevo Día en la que exhortó al gobernador Rosselló Nevares a ser firme en contra de la corrupción, sus asesores telefonearon a su oficina para quejarse. Ahora, dijo, la administración Rosselló Nevares se enfrenta a los cargos en contra de la ex secretaria de Educación Julia Keleher, la ex directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila, otra ex funcionaria del Departamento de Educación y contratistas del gobierno.