Washington - La congresista demócrata boricua AlexandriaOcasio Cortez presentará mañana una enmienda a un proyecto de autorización de gastos de Defensa para asignar $10 millones a la compra equipo que permita evitar las detonaciones al aire libre de los antiguos explosivos militares que han quedado en Vieques, tras los entrenamientos de la Marina de Guerra estadounidense.

La propuesta de Ocasio Cortez busca que el Pentágono adquiere cámaras en que se puedan hacer detonaciones contenidas de los explosivos, según la organización Latino Justice.

“La gente de Vieques ha denunciado por décadas el daño tóxico (de las detonaciones al aire libre)”, indicó Myrna Pagán, de Vidas Viequenses Valen, al recordar que en estos momentos – tras el azote del huracán María-, no hay ni siquiera un centro de salud en la Isla municipio.

Natasha Lycia Ora Bannan, abogada de Latino Justice, sostuvo que la Marina de Guerra debe ser retada “para que deje de buscar la forma más barata de limpiar uno de los sitios del Superfondo más costoso de los Estados Unidos”.

Recientemente, 42 organizaciones reclamaron la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) y al Congreso que ordenen el cese de las detonaciones al aire libre de las municiones que se encuentran en los antiguos terrenos militares de la isla municipio de Vieques.

En una carta a líderes del Congreso y al administrador de la región 2 de la EPA, Pete López, los grupos recordaron que la Academia Nacional de las Ciencias ha advertido que existen alternativas menos contaminantes que las que utiliza la Marina de Guerra estadounidense para explotar al aire libre municiones en la Isla Nena.

La carta fue suscrita por grupos como Citizens for Safe Water Around Badger, Earth Action, Green Cross International, International Dialogue on Underwater Munitions, CORALations Culebra, Vidas Viequenses Valen, y Vieques Insider.

Un comité de expertos de la Academia Nacional de las Ciencias indicó recientemente que la quema contenida o la detonación contenida, son mejores alternativas que las detonaciones al aire libre, pues permiten capturar las emisiones gaseosas y ser tratadas antes de dejarse escapar al medio ambiente.

El informe, titulado “Alternativas para la desmilitarización de municiones convencionales”, aludió además a la posibilidad de reciclar municiones. Más de 104,000 municiones han sido recogidas por la Marina de Guerra estadounidense en Vieques desde el cese de los entrenamientos militares en Vieques, el 1 de mayo de 2003.