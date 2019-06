Washington – Tiffany Cabán, una abogada de origen puertorriqueño, acaba de proclamarse ganadora de la candidatura demócrata a jefa de la fiscalía del distrito neoyorquino de Queens, lo que la convertiría en la más reciente representante de grupos liberales que vence al establishment de ese condado.

Cabán, de 31 años y defensora pública, mantiene una ligera ventaja sobre la presidenta del condado de Queens, Melinda Katz, cuando aún faltan por contar los votos ausentes.

Cabán recibió el apoyo de grupos liberales que también promovieron con éxito hace un año la candidatura de la ahora congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortez, quien representa un distrito que incluye zonas de Queens y el Bronx. Ocasio Cortez, quien respaldó a Cabán, derrotó en junio de 2018 a Joseph Crowley, entonces líder de la maquinaria demócrata de Queens y uno de los principales de la Cámara baja.

Solo faltan por contar unos 3,400 votos ausentes. Pero, Cabán tiene una ventaja de 1,100 votos sobre Katz. Seis personas buscaron la candidatura demócrata. La ganadora será abrumadoramente favorita para ganar las elecciones de noviembre.

No será, sin embargo, hasta la semana próxima, posiblemente el 3 de julio, que se hará el anuncio oficial.

“Todos, lo hicimos”, dijo anoche Cabán, al declararse vencedora. Katz no ha concedido y dijo al periódico The New York Times que aún espera ser la ganadora

Cabán ha afirmado que la justicia no es igual para los pobres y prometido impulsar reformas.