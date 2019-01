Washington – El liderato demócrata del Congreso expresó que frente a la oposición del gobierno de Donald Trump va a defender los nuevos fondos de asistencia alimentaria y la dispensa a Puerto Rico en el pago de trabajos de emergencia que realiza FEMA, que han sido incluidos en el proyecto cameral de asignaciones destinadas a suavizar los daños causados por desastres naturales recientes.

“El sufrimiento de nuestros compatriotas en #PuertoRico ha sido ignorado durante demasiado tiempo por la administración de Trump, y ahora el presidente intentará bloquear un importante apoyo para los esfuerzos de reconstrucción, incluida la asistencia nutricional para las familias. Esta crueldad no puede permitirse”, tuiteó la speaker Nancy Pelosi.

The suffering of our fellow Americans in #PuertoRico has been ignored far too long by the Trump Administration – and now the President will try to block important support for rebuilding efforts, including nutrition assistance for families. This cruelty cannot stand. https://t.co/euPi3SCuMe