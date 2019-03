El secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró hoy que su gobierno está "decidido" a ingresar ayuda humanitaria en Venezuela, a pesar de lo ocurrido el 23 de febrero, y prometió que seguirá trabajando con Brasil y Colombia para devolver la "democracia" al país caribeño.

Pompeo hizo esas declaraciones en un vídeo de 52 segundos colgado en la cuenta de Twitter de la Casa Blanca y en el que el titular de Exteriores aparece mirando a cámara y con un traje negro con una bandera estadounidense en la solapa.

.@SecPompeo: "I have a message for the Venezuelan people—the American people are with you." pic.twitter.com/RLNB0iRw5Q — The White House (@WhiteHouse) 14 de marzo de 2019

"Tengo un mensaje para el pueblo venezolano. El pueblo estadounidense está con ustedes, estamos preparados para ofrecerles la ayuda humanitaria que tanto merecen, ya sea comida o medicinas. Estamos decididos a hacérsela llegar, es el régimen de Maduro el que lo ha impedido", comenzó Pompeo en su vídeo.

En el vídeo, el jefe de la diplomacia estadounidense busca tranquilizar a la oposición venezolana y asegurarles el apoyo de Washington al líder opositor Juan Guaidó, que se declaró presidente interino el 23 de enero y ha logrado el reconocimiento de 54 países, incluido EE.UU.

"Todos ustedes -afirmó Pompeo- pidieron, exigieron democracia, pidieron una voz para poder ser escuchados. Debén saber que el pueblo estadounidense no titubeará".

"Mantendremos nuestros esfuerzos y seguiremos trabajando con Brasil y con Colombia y todos los países en la región que entienden su lucha y que entienden que, francamente, su país tiene una larga, profunda y rica historia que podemos recuperar", subrayó el titular de Exteriores.

El tema de la ayuda humanitaria se ha convertido en un punto de fricción en la crisis en Venezuela, pues el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cree que la ayuda podría dar paso a una invasión extranjera; mientras que Guaidó, con el apoyo de EE.UU., Colombia y Brasil, ha hecho de la asistencia una prioridad.

El sábado 23 de febrero, la oposición, encabezada por Guaidó y apoyada por centenares de voluntarios civiles, intentó introducir en Venezuela toneladas de ayuda humanitaria donada por EE.UU. y que había sido almacenada en Brasil y Colombia; pero se topó con la oposición de Maduro, que cerró las fronteras.