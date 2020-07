Washington - El senador republicano Rick Scott (Florida) afirmó que su atención sobre los asuntos de Puerto Rico se centra en como puede asistir a reactivar su economía.

El senador estadounidense habló con El Nuevo Día después de que el Senado federal aprobó el miércoles una resolución suya que propone declarar el 13 de abril en Estados Unidos como el día del antiguo regimiento 65 de Infantería del Ejercito, que recibió la Medalla de Oro del Congreso por el valor de sus misiones durante la guerra de Corea.

El regimiento 65 de Infantería fue la última unidad segregada del Ejército y estuvo integrada casi totalmente por puertorriqueños de la isla.

Aquí gran parte del intercambio con el senador republicano, que puede escucharse completo en el podcast Entrelíneas.

El Senado aprobó una resolución para declarar el 13 de abril en Estados Unidos como el día del regimiento 65 de Infantería. ¿Qué representa esa resolución?

-Persigue reconocer el servicio de los Borinqueneers, pienso que desde la Primera Guerra Mundial. Sabemos que muchos puertorriqueños han servido (en las Fuerzas Armadas Estados Unidos)… Hago lo mejor posible por ser la voz de Puerto Rico en el Senado.

¿Sabe cuándo la resolución va a la Cámara baja?

-Espero que pronto. Fue aprobado por unanimidad en el Senado y espero que lo mismo ocurra en la Cámara, y lograr hacer esto, para reconocer el servicio, la bravura y el valor de los Borinqueneers. Defendieron la libertad de este gran país en el que vivimos.

El Congreso debe considerar este mes un nuevo proyecto de estímulo económico para lidiar con la emergencia del coronavirus. ¿Qué asuntos deben incluirse?

-Debemos otorgar inmunidad a nuestros socorristas, hospitales, enfermeros (as), doctores y pequeños negocios, porque si tienen preocupación de ser demandados eso va a impactar su capacidad para reabrir operaciones. Debemos dar seguimiento al asunto de las personas que han perdido sus empleos, estar seguro de que les ayudamos con desempleo. También debemos hacer lo posible para ayudar a nuestros pequeños negocios a reabrir. Hemos asignado casi $3 billones (trillions en inglés). Lo que trato de hacer es dar seguimiento a cómo ese dinero se ha utilizado…asegurar que se gasta bien.

En mayo, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que llaman el proyecto de ley Héroes, que tendría un impacto tremendo en Puerto Rico, de unos $20,000 millones. ¿Por qué no apoyar esa medida?

-He sido muy solidario con Puerto Rico…Quiero examinar el dinero asignado para asegurar que el dinero se usa donde se necesita, porque alguien va a tener que pagar por esas contribuciones. Hemos asignado casi $3 billones…casi la mitad para los estados y territorios, y les hemos facilitado otros $500,000 millones en préstamos. Queremos asegurarnos de que el dinero se utiliza bien.

El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que nunca echará hacia delante un proyecto para darle la estadidad a Puerto Rico o Washington D.C. El senador republicano Marco Rubio ha reiterado que no hay ambiente para la estadidad en el Senado ¿Por qué no hay apoyo para la estadidad en el Senado?

-Es importante que escuchemos la voluntad de los electores del pueblo de Puerto Rico, Sabemos que hay muchos asuntos, lidiando con los huracanes, los terremotos y ahora con el COVID. Pero, voy a tratar de ver como ayudar a Puerto Rico a volver a tener una gran economía. Haré todo lo posible por ayudar. Fui gobernador de Florida por ocho años, y le decía a la gente que si quieres lograr algo, tienen que ir a Tallahassee (la capital del estado) y explicar porque lo quieres, y por qué es mejor para la gente. El Senado funciona de la misma forma y estoy seguro que también la Cámara de Representantes…tienes que ir a explicarle a la gente (los asuntos) y lo qué vas a hacer.

En la Cámara baja, el liderato del Comité de Recursos Naturales considera que para ordenar este debate todas las alternativas de status deben estar en la papeleta electoral. ¿Esta de acuerdo con esa visión?

-Nunca lo he pensado de esa forma. Me he centrado en como ayudar a las familias de Puerto Rico y como sigues la voluntad de la gente. Nunca he pensado cómo el proceso sería…En mi trabajo pienso que hay tres cosas por las que una familia típica se preocupa: primero quieren un trabajo; segundo quieren una buena educación para sus hijos; y quieren vivir en una comunidad segura. Todo lo que hago cuando pienso en Puerto Rico o Florida, y los ciudadanos que viven allí, es centrarme en esos tres asuntos.

¿Sus amigos en Puerto Rico no le han estado pidiendo un proyecto proestadidad en el Senado.?

-Hablo con mucha gente allí, la (comisionada) Jenniffer González Colón, el presidente de la Cámara, y el presidente del Senado, y les digo donde está el proceso, y donde estamos. En este momento sé que el foco está… en colocar a Puerto Rico en camino a una buena economía.

¿No le preguntan por qué no ha presentado un proyecto de ley proestadidad en el Senado?

-Sigo trabajando con Jenniffer González Colón para determinar cuándo hacer eso, cuando algo va a pasar. Una cosa que aprendí en mi trabajo como gobernador es que quieres hacer las cosas cuando tienes una oportunidad de hacer que algo suceda.

Hay un proyecto en la Cámara baja que impulsa reformar la ley Promesa. ¿Se debe revisar la ley Promesa, derogarle o dejar que la junta de control termine su trabajo y el proceso de reestructuración de la deuda culmine?

-Para las familias y empresas de Puerto Rico prosperar tenemos que lidiar con la deuda significativa que Puerto Rico ha tenido. Cualquiera que sea el proceso para lograr eso, lo voy a apoyar. Si Promesa puede conseguir eso, bajo el proceso existente, o si tiene que haber cambios, sé que va a ser difícil lograr que la economía crezca otra vez, si la gente que está en la isla va a estar preocupada de que ocurrirá con la estructura contributiva debido a la deuda significativa que tienen. Estoy abierto a las ideas que la gente tenga.

No es un debate que esté en marcha en el Senado.

-Todo ahora es el coronavirus. Es difícil lograr poner atención en otros asuntos, y en la forma que funciona el Senado, tenemos solo unas horas definidas para hacer las cosas.

Tiene más de un millón de puertorriqueños en Florida. ¿Piensa que la reapertura del estado se ha hecho correctamente?

-Creo que en todos los niveles del gobierno, debe haber más información para la gente…Con mi experiencia como gobernador con los huracanes, dale a la gente la mayor información posible y ellos van a tomar buenas decisiones…Debemos tener más capacidad para hacer pruebas de contagio del COVID…Al nivel local, de los estados y territorios, no necesitamos mandatos…Den la oportunidad de abrir nuestros negocios con mayor seguridad, e individualmente determinar dónde podemos ir con mayor seguridad. Digan donde debemos utilizar mascarillas, las razones de por qué, pero no lo hagan un mandato. Tomaremos buenas decisiones si nos dan buena información. Tenemos que recordar que no hay una vacuna. No es probable que vaya a haber una vacuna en dos meses, así que debemos reabrir la economía y todos determinar individualmente como hacemos esto con seguridad, para que la gente pueda retomar su vida, que sus hijos puedan regresar a la escuela de una manera segura.

¿Usted utiliza mascarillas cuando sale?