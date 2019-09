Washington - El portavoz republicano en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU., Rob Bishop (Utah), exhortó hoy a la gobernadora Wanda Vázquez a colaborar con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y dijo que hay “voces de razón” en la Legislatura de Puerto Rico y la comunidad empresarial “que entienden la necesidad de la responsabilidad fiscal”.

Para Bishop, los esfuerzos del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares por obstaculizar los trabajos de la JSF han evitado que ocurran “los cambios de política pública que son necesarios”.

En un artículo de opinión en The Hill, Bishop –quien se retira del Congreso al terminar esta sesión del Congreso y no ha descartado aspirar a la gobernación de Utah-, sostuvo que mientras no haya una colaboración productiva con la JSF, “la recuperación económica no será más que un deseo, el litigio de los acreedores masivos continuará y el territorio será incapaz de restaurar la confianza que alguna vez tuvo”.

A juicio de Bishop, Puerto Rico “está en la cúspide de la ruina y los síntomas son deuda, corrupción y duda, síntomas que no se trataron durante décadas”.

“Los activistas en las calles de San Juan denunciaron la corrupción que sus padres han enfrentado durante años, y un gobierno basado en la deuda y paralizado por litigios, emigración y caos”, sostuvo, pero consideró que “la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló está lejos de ser una cura para las aflicciones de la isla”.

Bishop, sin embargo, afirmó que hay legisladores y empresarios que “están dispuestos a la apoyar la JSF”, un ente fiscal que considera incluye “servidores públicos con una visión clara”.

No identificó quiénes son esos legisladores de la isla que buscan apoyar a la JSF, pero, por lo menos los presidentes de las cámaras legislativas, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, y los legisladores de la oposición suelen ser críticos de las decisiones del ente fiscal.

“Ahora es el momento de esta buena influencia, apoyo y visión para llevar a la isla hacia adelante”, indicó Bishop en un artículo que publica previo a la primera visita a Washington, programada para la semana próxima, de la gobernadora Vázquez.

Bishop –un aliado de la comisionada– sostuvo que hay “otros líderes que inspiran optimismo”, al mencionar a González e indicado que ella “ha ejercido efectivamente su influencia en el Congreso en beneficio de sus electores.

En momentos en que el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), tiene previsto impulsar legislación que enmiende la ley Promesa, incluso para ordenar cancelar parte de la deuda pública, Bishop defendió la legislación que guió a través de la Cámara de Representantes en 2016. Según Bishop, sin Promesa, los jubilados del gobierno iban a obtener solo “centavos de dólar” para sus pensiones.