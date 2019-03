Washington- El líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), condenó hoy, miércoles, en el hemiciclo legislativo las renovadas intenciones del presidente Donald Trump de limitar las asignaciones de emergencia a Puerto Rico tras el huracán María.

“Lo que hace el presidente es desgraciado…Se trata de ciudadanos estadounidenses, no de gente de tierras extranjeras. No podemos tomar decisiones a base de quien vota o no por nosotros, o porque no nos gusta un funcionario electo…Lo que hace el presidente es inaceptable y antiestadounidense”, indicó Schumer.

Schumer, al mismo tiempo, exhortó a la mayoría republicana a resolver el tranque sobre un nuevo proyecto de asignaciones para mitigar recientes desastres naturales acogiendo las propuestas para la isla que fueron aprobadas en la Cámara de Representantes.

“Los republicanos y la Casa Blanca se niegan a realizar varios cambios menores en el proyecto de ley de desastre que se está considerando hoy, cambios que ayudarán a Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte”, indicó Schumer, al abrir esta mañana los trabajos del Senado estadounidense.

En una reunión con los senadores republicanos, el presidente Trump afirmó el martes que Puerto Rico ha recibido demasiado dinero para suavizar los daños causados por el huracán María en 2017 y obtenido muchos más fondos que estados como Nuevo México, según varios informes y legisladores que participaron del encuentro.

También acusó al gobierno de Puerto Rico de malversar fondos dirigidos a aliviar la emergencia que desató el huracán María. No se conoce que haya ofrecido pruebas.

La mayoría republicana del Senado intenta aprobar esta semana su propio proyecto dirigido a mitigar principalmente recientes desastres naturales, pero está enfrascada con la minoría demócrata en torno a las iniciativas que deben asignarse a Puerto Rico.

Aunque validó las críticas a la isla del presidente Trump, el presidente del Comité de Asignaciones del Senado, el republicano Richard Shelby (Alabama), ha indicado que están dispuestos a aprobar los $600 millones en asistencia alimentaria y $5 millones para estudiar el impacto de esas ayudas que fueron incluidos en la legislación demócrata aprobada desde enero en la Cámara de Representantes.

Pero, rechazan incluir – como proponen Schumer, sus colegas demócratas y reclama el gobernador Ricardo Rosselló Nevares- las otras iniciativas para la isla del proyecto cameral: una nueva dispensa en el pareo de fondos de FEMA para el reembolso de los costos de medidas de emergencia y recogido de escombros, y $25 millones para ayudar a financiar la restauración del Caño Martín Peña.

Los republicanos tienen 53 de los 100 escaños del Senado. Por eso, si se mantienen unidos, necesitarán por lo menos siete votos demócratas para aprobar la legislación.

El director de Comunicaciones del Comité de Asignaciones de la Cámara baja, Evan Hollander, dijo ayer que, si el Senado aprueba el proyecto republicano, llevarán los temas de Puerto Rico a un comité de conferencia del Congreso.

El gobernador Rosselló Nevares consideró que las expresiones de Trump están “por debajo de la dignidad” de la presidencia de Estados Unidos y afirmado que “nada menos” que lo aprobado en la Cámara baja sería inaceptable.

El senador republicano David Perdue (Georgia), sin embargo, sostiene que su proyecto tiene el respaldo de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.