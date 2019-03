Washington - Buena parte de los seguidores del presidente Donald Trump celebraron hoy, sábado, la falta de nuevas imputaciones en el informe final del fiscal especial Robert Mueller sobre la relación entre el mandatario y Rusia, después de que el documento fuese entregado a la Justicia.

"El punto central de la investigación de Mueller era ver si existía conspiración con Rusia para afectar las elecciones de 2016. (...) Ningún estadounidense será acusado de haber conspirado con Rusia", destacó la presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC, secretaría del partido), Ronna McDaniel, en su Twitter.

The whole point of the Mueller Investigation was to see if a conspiracy with Russia existed to affect the 2016 election.



Dems like Adam Schiff promised otherwise, but it ended without a single American charged for colluding with Russia.



Why?



Because there was no collusion. — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) March 23, 2019

Asimismo, McDaniel acusó a los demócratas de haber financiado una "narrativa falsa" sobre la investigación a través de "investigaciones infundadas a expensas del contribuyente" para desprestigiar a Trump.

La dirigente del RNC aplaudió que las pesquisas de Mueller hayan terminado "sin influencia" del Departamento de Justicia, tal como se había especulado desde los sectores más progresistas del país.

En la misma línea se expresó el Partido Republicano, que cargó hoy contra los demócratas por haber "especulado" sobre los resultados de la investigación de Mueller.

"Durante dos años, los demócratas y muchos de los principales medios de comunicación insinuaron que hubo interferencia con el fiscal especial. Como señaló el (fiscal general William) Barr, Mueller pudo completar su informe SIN interferencia del Departamento de Justicia", apuntó el Partido Republicano en su cuenta de Twitter.

"Esto demuestra que la especulación de los demócratas fue totalmente errónea", justificó el GOP (siglas en inglés de 'Grand Old Party').

El informe final no incluye nuevos cargos, ni siquiera imputaciones bajo secreto de sumario, según funcionarios citados por varios medios, lo que descarta la posibilidad de que Trump pueda quedar sujeto a una acusación federal que solo se haga pública una vez que abandone la Presidencia, como se rumoreaba en Washington.

Más allá de la respuesta de los organismos republicanos oficiales, Twitter se inundó de mensajes de "trumpistas" que aplaudieron la falta de nuevas imputaciones.

"Estoy celebrando el Día de la No Conspiración. Nuevo festivo. El presidente ama EE.UU. y nunca nos traicionaría", escribió Travis Tibbets, un hombre de San Diego, California, que se describe en esa red social como "cristiano, conservador, marine retirado y marido".

Barr y su equipo evalúan este fin de semana el documento final entregado por Mueller y es posible que den a conocer las primeras conclusiones a los legisladores en los próximos días, anunció el propio fiscal.

Pese a que no existen nuevas acusaciones, algunos expertos señalan que el silencio de Trump tras la entrega del informe apunta a que el desenlace de las pesquisas podrían afectarle de alguna manera.

"Si el informe de Mueller no hubiera encontrado ninguna conspiración con Rusia, Trump ya estaría tuiteando una tormenta (de tuits) al respecto y el informe completo se publicaría hoy para respaldarlo. En lugar de eso, tenemos un silencio 'nixoniano'", observó Richard Painter, antiguo director de la división de Ética de la Casa Blanca y profesor de la Universidad de Minesota.

It’s been 20 hours since the Mueller Report was filed with DOJ. Not a single Tweet about it from @realDonaldTrump.

That alone suggests that the Report doesn’t clear him and his family of wrongdoing. — Richard W. Painter (@RWPUSA) March 23, 2019

Está por ver si la investigación de Mueller ha determinado si Trump obstruyó a la justicia al despedir al ex director del FBI, James Comey, quien había continuado las pesquisas sobre la presunta injerencia rusa que esa agencia inició en el verano de 2016.

En caso afirmativo, Trump podría enfrentarse a un proceso de juicio político o "impeachment" en el Congreso, tal como sucedió a los expresidentes de Estados Unidos Richard Nixon y Bill Clinton.