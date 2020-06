Washington, D.C. - Los senadores republicanos Lisa Murkowski (Alaska) y Mitt Romney (Utah) acentuaron hoy la importancia de que, desde el sector militar, el exsecretario de Defensa James Mattis denunciara la retórica que utiliza el presidente Donald Trump en medio de la crisis que vive Estados Unidos.

La senadora Murkowski fue más lejos y dijo que se le hace difícil poder respaldar a Trump en las elecciones presidenciales de noviembre.

“Las palabras del general Mattis fueron verdaderas, honestas, necesarias desde hace un tiempo. He estado luchando por las palabras correctas y me animé hace un par de noches cuando pude leer lo que el presidente (George W.) Bush había escrito”, indicó la senadora Murkowski, al responder preguntas en el Capitolio.

Murkowski sostuvo que tras leer los comentarios de Mattis consideró que “tal vez estamos llegando a un punto en el que podemos ser más honestos con las preocupaciones que podríamos tener internamente y tener el coraje de nuestras propias convicciones para expresarnos".

El lunes, en medio de las multitudinarias protestas alrededor de Estados Unidos para denunciar la muerte a manos de la Policía del negro George Floyd, el racismo y la brutalidad policial, Trump amenazó con lanzar tropas activas del Ejército a las calles estadounidenses para contener disturbios.

Momentos después, su secretario de Justicia, William Barr, ordenó desalojar a la fuerza una manifestación pacífica en los alrededores de la Casa Blanca, lo que permitió a Trump caminar hasta la iglesia episcopal St. John, que recibió daños el domingo, para encabezar una sesión de fotos, incluso con su secretario de Defensa, Mark Esper y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Mark Milley.

“De los clips de noticias que he visto, los manifestantes frente a la Casa Blanca actuaron de forma ordenada y no fueron violentos. No debieron haber sido removidos por la fuerza y sin previo aviso, especialmente cuando el propósito aparente era organizar una sesión de fotos”, sostuvo, por su parte, el senador Romney, al periódico Star Lake Tribune.

Romney fue el único de los senadores republicanos que votó a principios de año a favor de destituir al presidente Trump por frenar asistencia militar para presionar al gobierno de Ucrania para que investigara al exvicepresidente Joseph Biden y su hijo Hunter.

“Donald Trump es el primer presidente de mi vida que no intenta unir al pueblo estadounidense, ni siquiera pretende intentarlo. En cambio, trata de dividirnos”, indicó el primer secretario de Defensa del gobierno de Trump, el general jubilado Mattis.

Mattis criticó el interés de Trump en invocar la ley de Insurrección de 1807 que le permitiría activar el Ejército o federalizar la Guardia Nacional, que ha sido movilizada en varios estados por solicitud de los gobernadores.

El mismo miércoles en la mañana, tras censurársele por participar en la sesión de fotos y describir las calles estadounidense como un “sitio de batalla”, el secretario de Defensa Esper, quien reemplazó a Mattis, buscó desvincularse del interés de Trump en lanzar tropas activas del Ejército a las calles estadounidenses.

“La opción de utilizar las fuerzas de servicio activo en funciones dirigidas a hacer cumplir la ley solo debe usarse como un último recurso y solo en las situaciones más urgentes y graves. No estamos en una de esas situaciones ahora. No apoyo invocar la Ley de Insurrección”, indicó Esper, al contradecir a Trump.

Mientras, el general jubilado John Allen, quien comandó las fuerzas estadounidenses en Afganistán, afirmó en Foreign Affairs que para Trump no fue suficiente “privar a manifestantes pacíficos de sus derechos de la primera enmienda”, sino que además buscó legitimar esa acción buscando colocar “una capa religiosa”.

"Eso es lo que ocurre en regímenes autoritarios", dijo después Allen a CNN.