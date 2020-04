Washington — El presidente Donald Trump se ha convertido a sí mismo en el vocero diario de la respuesta del país al coronavirus. Aún así, pocos estadounidenses realmente atienden con regularidad o confían en Trump como una fuente de información para la pandemia, de acuerdo con un sondeo realizado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Tan solo 28% de los estadounidenses obtiene información con regularidad de Trump sobre el coronavirus; 23% indica tener altos niveles de confianza en lo que el presidente está difundiendo a la población, y otro 21% confía en él de manera moderada.

La confianza en Trump es mayor entre sus partidarios, si bien sólo la mitad de los republicanos dice tener mucha confianza en la información de Trump respecto al COVID-19. Mientras que otro 30% confía en la información que el mandatario proporciona, 22% dice tener poca o nula confianza en lo que él difunde sobre la propagación de la enfermedad.

Y aunque muchos republicanos cuestionan la credibilidad de Trump durante la pandemia, el 82% aprueba lo que está haciendo. Eso ayudó a mantener el índice de aprobación general del presidente firme en 42%, casi donde se ha mantenido en los últimos meses.

Lynn Sanchez, de Jacksonville, Texas, está entre aquellos que respaldan a Trump pese a tener reservas sobre su credibilidad. Sanchez, que se identifica como independiente en política, dijo confiar "sólo un poco" en lo que el presidente declara sobre la crisis, pero considera que "hace lo mejor que puede".

"Ha contradicho a sus propios expertos de salud en un par de veces. Yo creo que se deja llevar y no se detiene a analizar bien las cosas", aseveró Sanchez, de 66 años y gerente jubilada de una central de tráileres.