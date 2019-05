Helena - El gobernador de Montana, Steve Bullock, anunció el martes que está buscando la nominación presidencial demócrata, distinguiéndose entre las casi dos docenas de candidatos como el único funcionario electo a nivel estatal para ganar un estado que el presidente Donald Trump logró en 2016.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que aspira a la presidencia de Estados Unidos. (AP)

Joe Biden, el exvicepresidente de Estados Unidos (The Associated Press)

El senador Bernie Sanders, de 77 años, anunció el 19 de febrero que buscará llegar a la Casa Blanca. (The Associated Press)

Kamala Harris recurrió al programa "Good Morning America" para anunciar su intención el 21 de enero. (The Associated Press)

Pete Buttigieg, alcalde de Indiana, entró a la carrera presidencial el 23 de enero, pero el anuncio oficial lo hizo el 14 de abril. (The Associated Press)

Elizabeth Warren, quien se ha expresado sobre temas de Puerto Rico, espera sustituir a Donald Trump. (The Associated Press)

Julián Castro, quien fue alcalde de San Antonio en 2009, es el único latino en la contienda presidencial. (The Associated Press)

Cory Booker anunció su aspiración en el primer día del Mes de la Historia Negra. (The Associated Press)

Amy Klobuchar, senadora de Minnesota, dijo que "pase lo que pase, gobernaré con convicción". (The Associated Press)

John Delaney comenzó con sus intenciones en julio del año pasado. (The Associated Press)

Tulsi Gabbard, representante de Hawaii, anunció su intención en CNN. (The Associated Press)

La senadora de Nueva York Kirsten Gillibrand se postuló en enero y su agenda está enfocada en los derechos de las mujeres. (The Associated Press)

Marianne Williamson es una activista, autora y emprendedora. (Instagram)

Andrew Yang es un emprendedor, quien dijo en noviembre pasado que quiere dirigir Estados Unidos. (Instagram)

Jay Inslee, gobernador de Washington, anunció el 1 de marzo su intención y que su discurso se centrará en la lucha contra el cambio climático. (The Associated Press)

John Hickenlooper hizo oficial su intención el 4 de marzo. Fue gobernador de Colorado y alcalde de Denver. (The Associated Press)

Bet O’Rourke, excongresista demócrata por Texas. (The Associated Press)

El gobernador de 53 años se presenta como un demócrata centrista que ha avanzado los valores del partido mientras navega por una Legislatura republicana y un electorado inclinado al Partido Republicano. Bullock hizo oficial su candidatura en un video que culminó meses de especulación impulsado por su actividad política en Iowa, que acoge el primer grupo presidencial de la nación el próximo febrero. Planea dirigirse a los partidarios hoy en la capital del estado, Helena, donde creció no muy lejos de la mansión del gobernador.

To give everyone a fair shot, we must do more than defeat Donald Trump. We have to defeat the corrupt system that keeps people like him in power, and we need a fighter who's done it before.



That's why I'm running for President. Join our team: https://t.co/TZXr9AcDr7 pic.twitter.com/XZ0LPUbtBx — Steve Bullock (@GovernorBullock) May 14, 2019

"Lo que debemos hacer es volver a encaminar al país, asegurarnos de que todos tengan una buena oportunidad de éxito", dijo a The Associated Press en una entrevista antes de lanzar su campaña a través de un vídeo en línea. "He podido hacer cosas significativas que impactan a las personas de mi estado. Creo que habrá una fuerte recepción para eso".

Su desafío inmediato es reunir a suficientes donantes y apoyo en las encuestas para calificar para el primer debate demócrata en junio. En términos más generales, como demócrata blanco del estado de Trump, Bullock podría enfrentar una batalla cuesta arriba para abrirse paso en una primaria que, al menos en sus inicios, ha sido definida por el dominio del exvicepresidente Joe Biden y la energía progresiva de una diversidad base de fiesta

Se presenta a sí mismo como el raro demócrata que puede ganarse a los votantes de las ciudades rurales y pequeñas, una circunscripción que ayudó a Trump a invertir los estados clave del campo de batalla en 2016. Bullock lo ha hecho tres veces en Montana, cuya ciudad más grande cuenta con una población de 110,000 habitantes. Hillary Clinton obtuvo solo el 36 por ciento de los votos contra Trump.