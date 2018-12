Washington - El presidente Donald Trump arremetió el fin de semana con tuits contra los demócratas en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin al cierre parcial del gobierno.

Trump se encontraba encerrado en la Casa Blanca después de cancelar sus vacaciones en su club privado en Florida.

For those that naively ask why didn’t the Republicans get approval to build the Wall over the last year, it is because IN THE SENATE WE NEED 10 DEMOCRAT VOTES, and they will gives us “NONE” for Border Security! Now we have to do it the hard way, with a Shutdown. Too bad! @FoxNews