Washington - El presidente Donald Trump aseguró hoy que ha habido "un gran progreso" en las negociaciones sobre materia comercial entre Estados Unidos y China, aunque no dio detalles concretos sobre el pacto entre ambos países.

"Acabo de tener una larga y muy buena llamada con el presidente Xi (Jinping) de China. El trato está avanzando muy bien", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

"Si se hace, será muy completo, cubriendo todos los temas, áreas y puntos de disputa. ¡Se está haciendo un gran progreso!", agregó.

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made!