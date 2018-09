Washington - El presidente Donald Trump se quejó el miércoles de que la respuesta de su gobierno al huracán María en Puerto Rico "fue una tarea magnífica que ha sido menospreciada".

Al asegurar que su gobierno está preparado para enfrentar al huracán Florence que se acerca a la costa oriental estadounidense, el mandatario lanzó una andanada de tuits quejándose de las críticas contra la manera en que las autoridades federales respondieron al huracán en Puerto Rico, donde unas 3,000 personas perdieron la vida.

We got A Pluses for our recent hurricane work in Texas and Florida (and did an unappreciated great job in Puerto Rico, even though an inaccessible island with very poor electricity and a totally incompetent Mayor of San Juan). We are ready for the big one that is coming!