Washington - El presidente Donald Trump consideró que este viernes es un "gran día" para el afroamericano George Floyd por los positivos datos de desempleo y opinó que el crecimiento económico acabará con el racismo, una idea que enseguida desató las críticas de la oposición demócrata.

"Ojalá que George nos esté mirando ahora mismo desde arriba, estará diciendo que esto es algo muy bueno para nuestro país. Es un gran día para él, un gran día para todos. Es un gran día para todos, es un gran, gran día en términos de igualdad", manifestó el mandatario.

Floyd, convertido en un símbolo contra el racismo, falleció el 25 de mayo después de agonizar durante nueve minutos postrado en el suelo y mientras un agente blanco presionaba su rodilla contra su cuello, una escena grabada en vídeo y que ha desatado indignación en todo el país.

Las controvertidas declaraciones de Trump llegaron durante una comparecencia ante la prensa en la que celebró que el índice de desempleo bajara en mayo inesperadamente al 13.3 %, cuando los más pesimistas creían que podría llegar al 20%, lo que da señales de que el mercado laboral ya ha tocado fondo por el coronavirus.

Trump cree que la economía acabará con el racismo

El mandatario consideró que el crecimiento económico acabará con las tensiones raciales en Estados Unidos y, como en los últimos días, no aludió a ningún cambio o iniciativa para remediar las desigualdades estructurales del país o el problema de la violencia policial hacia la población negra.

"Ese es mi plan. Vamos a tener la economía más fuerte del mundo", se limitó a decir cuando le preguntaron cómo pretendía acabar con el racismo sistémico en el país.

A pesar del tono de celebración de Trump, el dato del desempleo entre afroamericanos en mayo fue peor que el de abril y, de hecho, subió hasta el 16.8 %, el mayor desde 1984, según el informe publicado este viernes por el Departamento de Trabajo.

Una periodista afroamericana, Yamiche Alcindor, preguntó a Trump durante el acto que cómo puede considerar una victoria para Floyd y el resto de estadounidenses un índice de desempleo que ha subido en el caso de los afroamericanos, y el presidente respondió: "Eres de lo que no hay".

Biden considera que las palabras de trump son "despreciables"

Poco después de la comparecencia de Trump, el ex vicepresidente de Estados Unidos y aspirante presidencial demócrata, Joe Biden, consideró que sus palabras sobre Floyd son "despreciables".

Biden recordó que el mandatario estaba hablando "de un hombre que fue asesinado de manera brutal por un acto de violencia sin sentido y por una gran corriente de injusticia que se ha metastatizado" bajo el mandato de Trump, al que culpó de intentar dividir a Estados Unidos por raza, religión y etnia.

"Las últimas palabras de George Floyd fueron: 'No puedo respirar, no puedo respirar'. Que un presidente intente poner cualquier otra palabra en la boca de George Floyd, francamente me parece despreciable", afirmó Biden, que apareció ante la prensa rodeado de banderas estadounidenses.

También criticaron al mandatario legisladores demócratas, como el senador Mark Warner.

Según una encuesta publicada este viernes por la radio y la televisión públicas de Estados Unidos, el 67% de los estadounidenses creen que Trump ha incrementado las tensiones raciales, mientras que solo el 18% atribuyen al mandatario una mejora en ese aspecto.

✉ Email Un hombre frente a la línea de policías en Memphis, Tennessee. (The Associated Press)

Protestantes se arrodillan frente a los oficiales de la policía en Long Beach, California. (The Associated Press)

Durante la noche las manifestaciones recrudecieron y en Nueva York dejaron varios negocios con sus cristales rotos. (The Associated Press)

Policías intervienen con un hombre en la zona de SoHo en Nueva York. (The Associated Press)

Los manifestantes prendieron varias hogueras en la zona comercial de SoHo en Nueva York. (The Associated Press)

Algunos manifestantes aprovecharon para saquear los comercios en Nueva York. (The Associated Press)

Un hombre se limpia el rostro tras recibir gases lacrimógenos en las protestas de Minneapolis. (The Associated Press)

Un oficial de la policía con un arma larga durante las manifestaciones en San Leandro, California. (The Associated Press)

Oficiales de la Policía apuntan contra manifestantes en Georgia. (The Associated Press)

Protestantes levantan sus manos frente a la línea de oficiales de la policía en Beale Street, Memphis. (The Associated Press)

Los militares se retiran de la capital

Asimismo, este jueves comenzaron a regresar a sus bases los 1,600 soldados que el Pentágono había desplegado en la capital el lunes después de que el día anterior se registraran disturbios y saqueos.

De acuerdo a las cadenas CNN, CBS y ABC, los soldados volverán a sus bases en Fort Bragg (Carolina del Norte) y Fort Drum (Nueva York).

Actualmente, las autoridades locales de Estados Unidos han movilizado a 41,500 reservistas de la Guardia Nacional para responder a las protestas en 33 de los 50 estados y en Washington D.C.