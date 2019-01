Washington - El presidente Donald Trump pidió hoy a los congresistas demócratas que regresen de sus vacaciones para votar a favor de más fondos para la seguridad fronteriza del país en el presupuesto y reabrir así parte de la Administración cerrada desde hace 10 días.

I’m in the Oval Office. Democrats, come back from vacation now and give us the votes necessary for Border Security, including the Wall. You voted yes in 2006 and 2013. One more yes, but with me in office, I’ll get it built, and Fast!