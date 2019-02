Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, se burló de la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien anunció este sábado su candidatura para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2020.

"Hoy Elizabeth Warren, a veces referida por mí como Pocahontas, se unió a la carrera para presidente. ¿Se postulará como nuestra primera candidata presidencial nativa americana, o ha decidido que después de 32 años, esto ya no está funcionando tan bien?", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Today Elizabeth Warren, sometimes referred to by me as Pocahontas, joined the race for President. Will she run as our first Native American presidential candidate, or has she decided that after 32 years, this is not playing so well anymore? See you on the campaign TRAIL, Liz!