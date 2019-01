Washington - El presidente de EE.UU., Donald Trump, visitó este lunes por sorpresa el monumento al reverendo Martin Luther King Jr. para rendirle homenaje por su defensa de los derechos civiles y su labor para lograr el derecho efectivo al voto de los afroamericanos.



La visita no figuraba en la agenda oficial del mandatario, en la que no aparecía ningún evento público para el Día de Martin Luther King Jr., festivo en EE.UU.

En su visita, Trump y el vicepresidente Mike Pence, se mantuvieron por un momento de pie frente a la estatua de granito de Luther King, que se ubica muy cerca del Monumento a Lincoln, donde en 1963 el reverendo pronunció su famoso discurso "I have a dream" (Tengo un sueño).

Después de ese momento de silencio, el mandatario se acercó a los periodistas y dijo: "Buenos días a todo el mundo, un gran día, un precioso día. Gracias por estar aquí, lo valoro".

Poco antes, en un solemne mensaje en Twitter, el presidente recordó el legado del activista: "Hoy celebramos al doctor Martin Luther King, Jr. por defender una verdad que es evidente y que los estadounidenses valoran mucho, que no importa el color de nuestra piel o el lugar de nuestro nacimiento, todos hemos sido creados iguales por Dios".

Today, it was my great honor to visit the Martin Luther King Jr. Memorial with @VP Mike Pence, in honor of #MLKDay pic.twitter.com/YsDEA3kygd