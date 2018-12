Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la oposición demócrata se echaron hoy la culpa mutuamente por el cierre parcial de la Administración, que comenzó la pasada medianoche por un desacuerdo sobre el muro con México y que se prolongará al menos hasta el jueves.

En Twitter, Trump avisó hoy de que la parálisis administrativa podría ser "larga" y volvió a pedir que el presupuesto incluya una partida de $5,000 millones destinada a construir una barrera fronteriza con México, una de sus principales promesas de campaña.

"La crisis de actividad ilegal en nuestra frontera sur es real y no pararemos hasta que construyamos una gran barrera de acero o de ladrillo. ¡Qué empiece el trabajo!", tuiteó Trump.

The crisis of illegal activity at our Southern Border is real and will not stop until we build a great Steel Barrier or Wall. Let work begin!