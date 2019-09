Las autoridades de emergencia de Carolina del Norte informaron hoy, miércoles, de la primera muerte en el estado relacionada con el huracán Dorian.

El gobernador Roy Cooper dijo que un hombre de 85 años del condado de Columbus murió de lesiones cuando cayó de una escalera mientras trataba de preparar su casa por la cercanía del huracán.

El centro de operaciones de emergencia del estado no tenía el nombre de la víctima, pero un portavoz dijo que murió el lunes en un hospital cercano en Fayetteville.