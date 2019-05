Baytown, Texas— Un policía de Texas mató a tiros a una mujer que le quitó su arma aturdidora y trató de dispararle, poco después de que ella pareció decir: “Estoy embarazada”, según las autoridades.

El tiroteo ocurrió el lunes por la noche en Baytown, a unas 25 millas al este de Houston. El teniente de la policía de Baytown Steve Dorris dijo que el agente estaba patrullando un complejo de apartamentos y trató de arrestar a la mujer de 45 años, con quien había tratado antes, porque sabía que ella tenía órdenes de arresto.

Dorris dijo que el agente, con 11 años de servicio en la Uniformada, abrió fuego después de que la mujer le quitó su arma aturdidora y trató de dispararle.

En un vídeo que grabó el altercado, se ve que la mujer dice: “Tú me estás acosando” y “Estoy yendo a casa”. La mujer aparece en el piso y parece estirarse hacia el policía cuando parece decir: “Estoy embarazada”. Poco después, el policía la mata de cinco tiros.

Las autoridades no han identificado a la mujer porque todavía no han notificado a su familia. La Policía dijo que no podía confirmar si ella estaba embarazada o no y que eso lo determinaría una autopsia. Dorris dijo que el agente no tuvo lesiones graves.

“Es un evento trágico para todos los que estuvieron involucrados”, dijo. “Por supuesto, nuestras oraciones están con la familia de la fallecida, así como con nuestro agente”.