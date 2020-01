Washington - La congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) tendrá como invitada el martes, para el mensaje del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión, a Jessica Moraima Ventura Pérez, madre de Jaideliz Moreno Ventura, cuya muerte en Vieques, a los 13 años, pudo haber estado relacionada a falta de atención médica adecuada en la Isla Nena.

Velázquez sostuvo que la presencia de Moreno Ventura será un recordatorio de que más de dos años después del huracán María, los viequenses siguen sin tener un hospital en esa isla municipio.

Hace unos días, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) anunció un acuerdo para financiar el 90% del costo de construcción de un nuevo hospital, que ascendería a unos $43 millones.

“Mi hija no recibió los servicios médicos apropiados que podrían haberle salvado la vida cuando más lo necesitaba. Su muerte a una edad tan joven, no será en vano. Nos aseguraremos de eso. Debe haber responsabilidad de por qué las condiciones médicas adecuadas no estaban y aún no están ahí para la gente de Vieques, Puerto Rico. Debe haber una explicación de por qué los fondos para un centro de salud adecuado han tardado tanto en aprobarse y desembolsarse”, indicó Moreno Ventura, quien estará acompañada en Washington por su esposo, Luis Enrique.

Velázquez, por su parte, indicó que “la demora en la restauración de los servicios de salud en Vieques es sintomática de cómo la administración Trump ha tratado tan cruelmente a Puerto Rico, primero después de María y ahora, después de los terremotos”.