Debido al viento que sopla del sur y la humedad que aún permanece en el área, varios pueblos en la zona norte experimentarán este martes índices de calor entre 108 a 112 grados Fahrenheit (°F), mientras que el resto de la isla podría percibir sensaciones en los altos 90 a bajos 100 °F.

Por esa razón, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan una advertencia de calor que estará en vigor desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. para pueblos que incluyen a Arecibo, Barceloneta, Dorado, Vega Alta, Florida, Manatí y Vega Baja.

Las altas temperaturas son el resultado del viento que sopla del sur. El viento sopla en esa dirección, debido al cambio en el ambiente que produce la tormenta tropical Earl. Aunque el sistema está a cientos de millas náuticas al norte de la región, su fortalecimiento incide, directamente, en la dirección del viento alrededor del ciclón.

Al momento de esta publicación, el centro de circulación de Earl estaba localizado a 345 millas al norte de St. Thomas, específicamente en la latitud 23.4 grados Norte y longitud 65.4 grados Oeste, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés). Los vientos máximos sostenidos del ciclón ascienden a 65 millas por hora. Se espera que la tormenta gane fuerza de huracán una vez llegue o se acerque a la latitud 25.0 grados Norte.

PUBLICIDAD

“Una advertencia de calor significa que se espera un período de altas temperaturas. La combinación de altas temperaturas y alta humedad se combinarán para crear una situación en la que las enfermedades o síntomas causados por el calor son posibles. Beba muchos líquidos, quédese en un lugar con aire acondicionado, manténgase alejado del sol y vigile a sus familiares y vecinos”, exhortó el SNM en su comunicación.

Las enfermedades o síntomas por una ola de calor a los que aludió la agencia pueden incluir, sin limitarse, un golpe de calor, sensación de cansancio extremo, desmayos, pérdida de noción, mareos, entre otros.

El portal Mayo Clinic define el golpe de calor como la forma más grave de lesión por calor y puede ocurrir si la temperatura del cuerpo alcanza los 104 °F (40 °C) o más.

Otras recomendaciones para evitar complicaciones de salud son utilizar ropa cómoda, evitar el consumo de alcohol durante horas de calor, tomar mucha agua y mantenerse en áreas frescas.

Recuerde que, también, es importante tomar precauciones con sus mascotas y prevenir que pasen mucho tiempo bajo el sol o en un área con calor y poca ventilación. Coloque a su mascota en un lugar fresco, con sombra y con acceso a un plato o envase con agua.

Los modelos proyectan que el calor en exceso continuará siendo el riesgo principal del tiempo en Puerto Rico por el resto de esta semana, al menos, hasta el próximo domingo.

Sigue el potencial de lluvias

La humedad que permanece en la región será suficiente como para que se desarrolle una nueva jornada de aguaceros y tronadas esta tarde, según el SNM.

PUBLICIDAD

La agencia meteorológica explicó que la mayor parte de la isla está bajo riesgo moderado de inundaciones urbanas y pequeños riachuelos, debido a que la mayor parte de los suelos ya están saturados. Cualquier evento prolongado de lluvias puede traducirse a acumulaciones de agua significativas que resulten en inundaciones o deslizamientos.

No obstante, las áreas más propensas para recibir la mayor parte de la precipitación son el este y noreste, donde se pueden registrar entre pulgada y media a dos pulgadas de lluvia, según la gráfica de acumulación de lluvia entre las 6:00 a.m. de este martes y las 6:00 a.m. de mañana, miércoles.

“Posibles tormentas aisladas a dispersas a lo largo de Puerto Rico y las aguas circundantes son posibles. Tenga cuidado con las tormentas eléctricas en su área y prepárese para refugiarse. Lluvias en exceso podrían causar inundaciones en áreas urbanas, carreteras, pequeñas arroyos y quebradas. Además, son posibles inundaciones repentinas en áreas aisladas”, precisó el SNM.

Entretanto, las condiciones marítimas irán mejorando gradualmente, pero se mantiene un riesgo moderado para todas las playas de la costa norte, así como Vieques y Culebra.

El oleaje continuará fluctuando en aguas expuestas al Atlántico entre los tres a seis pies de altura, mientras que en el Caribe estará entre los dos a tres pies.