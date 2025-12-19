Advierten sobre riesgo alto de corrientes marinas y olas rompientes de hasta seis pies

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que las condiciones marítimas y costeras peligrosas que han marcado el panorama en los pasados días persistirán hasta esta tarde.

De acuerdo con la dependencia federal, aunque la marejada que ha afectado la costa norte de la isla continúa disminuyendo, todavía se mantiene vigente una advertencia para embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del océano Atlántico.

“Los navegantes inexpertos, especialmente aquellos que operan embarcaciones pequeñas, deben evitar navegar en condiciones peligrosas”, alertó el SNM.

De igual forma, continúa el riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte y Culebra, ante la posibilidad de olas rompientes de hasta seis pies.

Según la agencia meteorológica, las corrientes marinas ocurren con mayor frecuencia en zonas bajas o rupturas del banco de arena y en las cercanías de estructuras como rompeolas y muelles.

El SNM anticipó que las condiciones en el mar mejorarán brevemente esta noche y temprano el sábado. Sin embargo, en la tarde del sábado, se espera la llegada de otra marejada que deteriorará nuevamente el panorama.