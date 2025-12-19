Advierten sobre riesgo alto de corrientes marinas y olas rompientes de hasta seis pies
Las condiciones en el mar mejorarán gradualmente, pero el sábado se espera la llegada de otra marejada
19 de diciembre de 2025 - 8:26 AM
19 de diciembre de 2025 - 8:26 AM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que las condiciones marítimas y costeras peligrosas que han marcado el panorama en los pasados días persistirán hasta esta tarde.
De acuerdo con la dependencia federal, aunque la marejada que ha afectado la costa norte de la isla continúa disminuyendo, todavía se mantiene vigente una advertencia para embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del océano Atlántico.
“Los navegantes inexpertos, especialmente aquellos que operan embarcaciones pequeñas, deben evitar navegar en condiciones peligrosas”, alertó el SNM.
De igual forma, continúa el riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte y Culebra, ante la posibilidad de olas rompientes de hasta seis pies.
Según la agencia meteorológica, las corrientes marinas ocurren con mayor frecuencia en zonas bajas o rupturas del banco de arena y en las cercanías de estructuras como rompeolas y muelles.
El SNM anticipó que las condiciones en el mar mejorarán brevemente esta noche y temprano el sábado. Sin embargo, en la tarde del sábado, se espera la llegada de otra marejada que deteriorará nuevamente el panorama.
En cuanto a las condiciones del tiempo, la agencia federal detalló que se mantendrán mayormente estables, aunque podrían registrarse algunos aguaceros localizados durante la tarde a través del oeste de Puerto Rico.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: