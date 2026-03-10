Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aguaceros pasajeros y oleaje peligroso marcarán el tiempo este martes en Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre un riesgo moderado de corrientes marinas en todas las costas expuestas

10 de marzo de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las condiciones más húmedas regresarían temprano el miércoles, cuando otro parche de humedad alcance la región, anticipó el SNM. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aguaceros pasajeros frecuentes durante la mañana y lluvias en horas de la tarde sobre el interior y el oeste de Puerto Rico marcarán las condiciones del tiempo este martes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), en los niveles altos de la atmósfera, una vaguada aumentará la inestabilidad en la zona durante los próximos días. No obstante, se anticipa que el sistema comience a debilitarse gradualmente el jueves a medida que se desplaza hacia el este.

En cuanto a la humedad, se espera que una masa de aire relativamente más seca se desplace este martes. Sin embargo, condiciones más húmedas regresarían temprano el miércoles, cuando otro parche de humedad alcance la región, anticipó el SNM.

Mientras, las condiciones marítimas continuarán peligrosas. Según la dependencia federal, el oleaje podría alcanzar hasta los siete pies en las aguas mar afuera.

Por esa razón, permanece en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para todas las aguas expuestas y los pasajes locales hasta esta noche.

En áreas cercanas a la costa, el oleaje se mantendrá entre cinco y seis pies, lo que provocará condiciones marítimas picadas.

Como resultado, existe un riesgo moderado de corrientes marinas en todas las costas expuestas, incluyendo las playas del norte, oeste, sur y sureste de Puerto Rico, así como en Culebra.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
