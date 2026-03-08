Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El mar seguirá peligroso: conoce las condiciones para el inicio de la semana

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan exhortó a evitar las playas en la costa norte

8 de marzo de 2026 - 1:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sign warning of strong sea currents on the coast.
Según el SNM, las condiciones presentan “corrientes amenazantes a la vida”, con “oleaje agitado y vientos fuertes por los próximos días”. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó, este domingo, que las condiciones peligrosas en el mar se mantendrán en efecto hasta el comienzo de esta semana.

RELACIONADAS

La agencia federal explicó que hay un riesgo alto de corrientes marinas en la costa norte y este de Puerto Rico hasta el lunes, incluyendo a Vieques y Culebra.

“¡Evite entrar al agua!”, exhortó.

Según el SNM, las condiciones presentan “corrientes amenazantes a la vida”, con “oleaje agitado y vientos fuertes por los próximos días”.

Asimismo, indicó que en la costa sur y parte del oeste presentan un riesgo moderado de corrientes marinas.

Desde el cielo: 5 playas paradisiacas en Puerto Rico

Desde el cielo: 5 playas paradisiacas en Puerto Rico

Mira lo que vimos cuando sobrevolamos estas zonas costeras de la isla.

Mientras, emitió una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones alrededor de todo Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, hasta el martes.

Tags
Servicio Nacional de MeteorologíaCorrientes submarinas peligrosasBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 8 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: