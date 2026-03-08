El mar seguirá peligroso: conoce las condiciones para el inicio de la semana
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan exhortó a evitar las playas en la costa norte
8 de marzo de 2026 - 1:05 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó, este domingo, que las condiciones peligrosas en el mar se mantendrán en efecto hasta el comienzo de esta semana.
La agencia federal explicó que hay un riesgo alto de corrientes marinas en la costa norte y este de Puerto Rico hasta el lunes, incluyendo a Vieques y Culebra.
“¡Evite entrar al agua!”, exhortó.
Según el SNM, las condiciones presentan “corrientes amenazantes a la vida”, con “oleaje agitado y vientos fuertes por los próximos días”.
🌊🚩 Rough seas and strong winds through the next few days. Small Craft Advisories and a High Rip Current Risk are in effect for PR and USVI. Stay out of the water!#prwx #usviwx pic.twitter.com/5EmXzzHv2U
Asimismo, indicó que en la costa sur y parte del oeste presentan un riesgo moderado de corrientes marinas.
Mientras, emitió una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones alrededor de todo Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, hasta el martes.
