El mar seguirá peligroso: conoce las condiciones para el inicio de la semana

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó, este domingo, que las condiciones peligrosas en el mar se mantendrán en efecto hasta el comienzo de esta semana.

La agencia federal explicó que hay un riesgo alto de corrientes marinas en la costa norte y este de Puerto Rico hasta el lunes, incluyendo a Vieques y Culebra.

“¡Evite entrar al agua!”, exhortó.

Según el SNM, las condiciones presentan “corrientes amenazantes a la vida”, con “oleaje agitado y vientos fuertes por los próximos días”.

Asimismo, indicó que en la costa sur y parte del oeste presentan un riesgo moderado de corrientes marinas.

